Palmeiras fecha mês com superávit milionário e ultrapassa R$ 1 bilhão em receitas no ano

O Palmeiras fechou julho com folga. Segundo balancete divulgado, o clube registrou um superávit de R$ 238 milhões no mês, enquanto a arrecadação acumulada em 2025 já ultrapassa a marca de R$ 1,1 bilhão - valor que supera com folga os R$ 649 milhões previstos no orçamento anual.

Somente em julho, a receita total foi de R$ 350 milhões, frente a R$ 120 milhões em despesas. O superávit registrado é de R$ 171 milhões a mais do que o valor inicialmente previsto para o mês, de R$ 67 milhões, e representa também um avanço significativo em relação ao resultado de junho, quando o clube obteve R$ 58,9 milhões de saldo positivo.

A principal fonte de arrecadação em julho foi a venda de jogadores, que movimentou R$ 288 milhões e correspondeu a 82,3% da receita total do mês. Entre as negociações, destaca-se a transferência de Richard Ríos ao Benfica, que rendeu ao clube cerca de R$ 136 milhões (21 milhões de euros), referentes aos 70% dos direitos econômicos que pertenciam ao Palmeiras. O balancete também já considera valores relacionados à venda de Estêvão para o Chelsea, apesar da negociação ter sido concluída em 2024.

Outras fontes de receita incluem R$ 17 milhões com publicidade e patrocínios, R$ 12 milhões com direitos de transmissão, R$ 11,5 milhões com a operação do Allianz Parque, R$ 6,2 milhões com o programa de sócio-torcedor Avanti, R$ 6,1 milhões com bilheteria de jogos e R$ 5,1 milhões com arrecadação social.

No acumulado do ano, o superávit do clube chega a R$ 366 milhões. Faltando ainda quatro meses para o término de 2025, o valor arrecadado até agora, de R$ 1,1 bilhão, está próximo de superar o recorde de faturamento de 2024, que foi de R$ 1,2 bilhão. Isso reforça o excelente momento financeiro da instituição.

Principais fontes de receita do Palmeiras em julho/2025:

Negociação de atletas - R$ 288 milhões Publicidade e patrocínio - R$ 17,2 milhões Direitos de transmissão - R$ 12,2 milhões Allianz Parque - R$ 11,5 milhões Sócio torcedor Avanti - R$ 6,2 milhões Arrecadação de jogos - R$ 6,1 milhões Arrecadação social - R$ 5,1 milhões Licenciamento da marca e franquias - R$ 2,8 milhões

Receita acumulada do Palmeiras até julho/2025: Negociação de atletas - R$ 549,1 milhões Publicidade e patrocínio - R$ 114,4 milhões Premiações - R$ 166,1 milhões Direitos de transmissão - R$ 105,1 milhões Arrecadação de jogos - R$ 33,9 milhões Rendas diversas - R$ 42,6 milhões Sócio torcedor Avanti - R$ 42,2 milhões Allianz Parque - R$ 41,6 milhões Licenciamento da marca e franquias - R$ 22,4 milhões