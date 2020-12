Palmeiras faz sondagem por Hulk; jogador analisa opções para 2021

Depois de se despedir do Shanghai SIPG, Hulk voltou a ser especulado no Palmeiras. Em contato com uma fonte próxima ao jogador, a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA soube que o atacante recebeu sondagens não só do Verdão, como também de clubes Brasil afora.

O L!/NP soube, ainda, que a diretoria palmeirense não fez nenhuma proposta concreta para contratá-lo. Conforme foi apurado, o jogador e seu estafe vão, no decorrer dos próximos dias, analisar as ofertas efetivas para definir o futuro.

Do lado do Palmeiras, a postura é de cautela. Um dos entraves para que a negociação se concretize é a duração do vínculo. Apesar de ter evitado números, a cúpula alviverde, neste momento, não está de acordo com o tempo de contrato pedido pelo atleta.

O L!/NP também recebeu a informação de que o Verdão vai efetuar uma proposta se tiver condições de cobrir boa parte das exigências de Hulk.

Além disso, há outro impedimento para que o acordo entre as partes seja selado. Segundo consta nas regras da Fifa, apenas jogadores que já estão sob contrato podem atuar pelo clube. Em outras palavras, o atacante só poderia fazer sua estreia em março de 2021.

Em linhas gerais, apesar de interessado, o Verdão não está desesperado para contratar Hulk. O acordo entre as partes depende, principalmente, da vontade do atleta.