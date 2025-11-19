Palmeiras faz jogo pobre, empata com o Vitória e pode ver o Flamengo disparar na ponta O empate sem gols com o Vitória no Allianz Parque tirou do time alviverde a possibilidade de voltar à liderança do Brasileirão Estadão Conteúdo 19.11.25 21h52 O Palmeiras fez um jogo ruim em casa nesta quarta-feira e tropeçou quando não podia. O empate sem gols com o Vitória no Allianz Parque tirou do time alviverde a possibilidade de voltar à liderança do Brasileirão, ainda que de forma provisória. Para piorar, o Palmeiras pode ver o Flamengo abrir considerável distância na ponta. Hoje, tem 69 pontos e o rival carioca, 71. Terá de sacar o rubro-negro no clássico com o Fluminense nesta noite. Com 36 pontos, o Vitória segue sua luta para não cair. Continua na zona de rebaixamento - é o 17º colocado, atrás do Santos. Foi bastante ruim o primeiro tempo do Palmeiras, acostumado a dominar seus rivais em casa. Isso não ocorreu nesta noite. Até começou pressionado o time anfitrião, mas foi uma pressão inócua e ligeira, sem resultado e de pouca produção ofensiva. Sem a maioria de seus selecionáveis, todos no banco e desgastados depois de representarem Paraguai, Uruguai e Brasil, o Palmeiras sofreu para criar e atacar. Apenas Allan, escalado como ponta, deu algum trabalho para a zaga dos baianos. Bruno Rodrigues não aproveitou a chance que lhe foi dada. Entregou-se à marcação e, na única chance que teve, furou após Allan enfileirar três marcadores e finalizar com força. Confortável, o Vitória passou a ter o controle da partida. Trocou passes, começou a sair aos poucos e incomodou nas bolas esticadas à área. Tivessem tido mais qualidade os atacantes, teria ido ao intervalo em vantagem. No sábado, o Palmeiras se despede do Allianz Parque. Faz seu último jogo em casa no ano contra o Fluminense, às 21h30. Depois, terá três confrontos seguidos fora de casa pelo Brasileirão, além da final da Libertadores em Lima. Abel Ferreira lançou mão de Vitor Roque e Felipe Anderson no intervalo. O Palmeiras registrou leve melhora e indicou que intensificaria a pressão. Até, de fato, levou mais perigo mesmo com a bicicleta de Roque e as jogadas individuais de Allan. Depois de uma delas, Veiga perdeu gol em rebote que não poderia. O goleiro Thiago Couto começou naquele lance a se transformar no protagonista do jogo. Mas foi pouco. Muito pouco pra quem quer ser campeão. Foram esticões e cruzamentos em excesso e um futebol pobre, insuficiente para superar uma das piores defesas do campeonato. No abafa, ainda criou três chances. Roque e Facundo perderam e Felipe Anderson parou em impressionante defesa de Thiago Couto. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 0 X 0 VITÓRIA PALMEIRAS - Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Murilo, Micael (Felipe Anderson); Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga (Aníbal Moreno), Mauricio (Facundo Torres) e Jefté (Gustavo Gómez); Bruno Rodrigues (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. VITÓRIA - Thiago Couto; Edu, Camutanga, Lucas Halter; Cáceres, Baralhas (Ricardo Ryller), Willian Oliveira (Dudu) e Ramon; Cantalapiedra (Matheuzinho), Renzo López (Renato Kayzer) e Erick (Lucas Braga). Técnico: Jair Ventura. ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR). CARTÕES AMARELOS - Erick, Lucas Halter, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Baralhas e Cantalapiedra. CARTÃO VERMELHO - Andreas Pereira. PÚBLICO - 39.080 torcedores. RENDA - R$ 2.632.317,00. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).   