Palmeiras e São Paulo disputam liderança geral da Libertadores 2025; veja as contas

Enquanto outros times brasileiros sofrem para garantir uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores, Palmeiras e São Paulo vivem momentos tranquilos. O time alviverde já confirmou a classificação na liderança de sua chave. A equipe tricolor, por sua vez, tem situação encaminhada.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h30, pelo Campeonato Brasileiro, depois disso têm uma batalha indireta para apontar quem será a equipe de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.

No Grupo G, o Palmeiras soma 12 pontos, com quatro vitórias em quatro partidas. A vantagem para o segundo colocado, Cerro Porteño, é de oito pontos. O peruano Sporting Cristal vem logo depois, com o mesmo número de pontos dos paraguaios (quatro). O Bolívar é o lanterna, com três.

Na liderança do Grupo D, o São Paulo aparece com 10 pontos (três vitórias e um empate) e seu perseguidor mais próximo é o Libertad, que soma sete. O Alianza Lima tem quatro pontos, e o Talleres apenas um. Os comandados de Luis Zubeldía precisam apenas de um empate nos próximos dois jogos para obter a vaga nas oitavas.

Para além das disputas internas em suas chaves, a pontuação na fase de grupos interessa para os confrontos de mata-mata. Os donos das melhores campanhas decidem seus duelos como mandantes. O time que acabar esta etapa com mais pontos garantirá o jogo de volta das oitavas de final, quartas e semifinais em sua casa.

Palmeiras (12 pontos) e São Paulo (10) batalham por essa posição privilegiada. Para garantir tal posto, o time alviverde precisa somente de vitórias simples nas duas últimas rodadas, mas um tropeço do rival pode facilitar a missão.

Já o São Paulo tem de somar ao menos três pontos a mais que o Palmeiras nos dois jogos restantes. Ou seja, a equipe tricolor precisa vencer seus dois duelos e torcer para que o rival perca um deles.

O saldo de gols também será importante no caso de igualdade na pontuação final por ser o primeiro critério de desempate. Por exemplo, se o Palmeiras ganhar do Bolívar e empatar com Sporting Cristal, irá a 16 pontos. O São Paulo vencendo Talleres e Libertad chega aos mesmos 16 pontos.

No momento, Palmeiras e São Paulo têm saldo positivo de cinco gols. O segundo critério de desempate é o número de gols marcados: mais uma vantagem palmeirense (9 a 7). No caso de persistência na igualdade observados esses dois critérios, o próximo é o de gols como visitante, que já não sofre mais alterações uma vez que os dois times paulistas não jogam mais fora de casa nesta fase. Este é mais um quesito que favorece o lado alviverde (8 a 5). Se ainda assim houver empate, o último recurso é o ranking da Conmebol, que coloca o Palmeiras na segunda posição, e o São Paulo, em oitavo.

Confira os próximos das duas equipes na Libertadores:

PALMEIRAS 15/05 - 19h - Palmeiras x Bolívar 28/05 - 21h30 - Palmeiras x Sporting Cristal

SÃO PAULO 14/05 - 21h30 - São Paulo x Libertad 27/05 - 19h - São Paulo x Talleres