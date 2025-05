Palmeiras é resiliente, vira sobre Red Bull Bragantino e mantém liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória garante a liderança alviverde por mais uma rodada e aumenta a série vencedora dos palmeirenses para seis jogos.

Conquistar os três pontos, porém, foi sofrido. O time saiu perdendo e esbarrou na boa defesa montada por Fernando Seabra. Com garotos no ataque, a equipe alviverde não desistiu de buscar o ataque em nenhum momento e buscou a virada fora de casa.

Na quarta-feira, o Palmeiras volta a campo, mas pela Copa do Brasil, já com a vantagem de 1 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. Também em busca de uma vaga nas oitavas, o Red Bull Bragantino precisa virar no agregado sobre o Criciúma, que venceu por 1 a 0 no primeiro jogo.

A partida iniciou com equilíbrio. Os dois times não se preocupavam em reter a bola e miravam ataques pelos lados. Foi em uma inversão que o time da casa chegou, mais uma vez, pela esquerda. O cruzamento foi para Lucas Barbosa que fez o pivô para o volante Gabriel chegar chutando e abrir o placar.

Não só pela boa jogada do Bragantino para marcar, o mérito fica por vazar a defesa palmeirense após cinco jogos em que o Palmeiras não sofria gols. A reação do Palmeiras foi à mesma altura durante toda a primeira etapa. Facundo Torres, Estêvão e Allan tiveram dificuldades para criar. Flaco López recebeu passes mais fora da área do que próximo do gol.

O auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, viu as dificuldades do time, que até buscava o ataque, mas esbarrava no adversário. Na volta para o segundo tempo, Estêvão saiu do meio e foi deslocado para o lado, com Luighi dividindo o comando do ataque com Flaco.

O Palmeiras conseguiu abrir espaços melhores. Entretanto, quem chegou mais perto de marcar primeiro foi o Red Bull Bragantino. Lucas Barbosa cruzou para Eduardo Sasha. Weverton salvou o chute do atacante.

Apesar da melhora, o Palmeiras continuou sem conseguir fazer o suficiente para levar perigo ao adversário. Já o time da casa manteve as infiltrações, ainda que mais focado em se postar bem na defesa.

Sem Vitor Roque, liberado por questões familiares, e Paulinho, preservado, João Martins manteve a esperança nos garotos. O ataque, a partir da metade do segundo tempo, teve Luighi, Estêvão e Thalys, além de Maurício.

Foi o zagueiro Murilo, contudo, quem quebrou o marasmo com um chute de fora da área no canto do gol. Cleiton salvou o time da casa de sofrer o empate. A maioria das chegadas vinha de lançamentos. Foi num desses que o Palmeiras ganhou mais um escanteio. Estêvão cobrou, e Murilo foi no mais alto andar da área para igualar de cabeça: 1 a 1.

O empate obrigou o time da casa a sair mais para o jogo. Naturalmente, o Palmeiras encontrou mais espaços. Luighi chutou, já dentro da área, em cima de um defensor. A bola sobrou para Maurício, que dominou e chutou no canto de Cleiton para virar o jogo.

Maurício quase fez o terceiro em novo ataque rápido do Palmeiras. Desta vez, Cleiton defendeu bem. A virada palmeirense não impediu o time alviverde de atacar e ainda obrigou que o adversário ficasse ainda mais aberto.

Apenas nos minutos finais João Martins permitiu que o Palmeiras priorizasse a defesa. Àquela altura, o time já havia cumprido o dever com persistência e grande demonstração de força.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 2 PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Agustín SantAnna), Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Laquintana) e Jhon Jhon (Gustavinho); Vinicinho, Lucas Barbosa (Thiago Borbas) e Eduardo Sasha (Isidro Pitta). Técnico: Fernando Seabra.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Richard Ríos (Lucas Evangelista); Allan (Luighi), Estêvão (Bruno Fuchs) e Facundo Torres (Maurício); Flaco López (Thalys). Técnico: João Martins (auxiliar).

GOLS - Gabriel, aos 23 minutos do primeiro tempo e Murilo, aos 22, e Maurício, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eric Ramires e Pedro Henrique (Red Bull Bragantino) e Richard Ríos e Estêvão (Palmeiras).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO - 6.601 presentes.

RENDA - R$ 290.565,00.

LOCAL - Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.