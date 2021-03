Palmeiras é líder isolado do ‘Ranking DaBase’ pela terceira temporada seguida

Com um projeto consolidado nas categorias de base, o Palmeiras conquistou a liderança absoluta pelo terceiro ano consecutivo do ‘Ranking DaBase’, publicado pelo site DaBase.com.br, único portal brasileiro com cobertura nacional e internacional das categorias menores.

A nova classificação foi atualizada nesta semana, e tem o Palmeiras como líder absoluto, somando 278 pontos. Atrás do Verdão, Grêmio (205), Flamengo (177), Internacional (175) e São Paulo (173) fecham o top-5.

O levantamento realizado pelo DaBase leva em consideração mais de 100 campeonatos de base por todo o país. Também considera todos os estaduais oficiais de cada federação, do Sub-11 ao Sub-20, além do Brasileiro de Aspirantes e as competições regionais e nacionais. Para fechar, são contabilizadas as principais competições internacionais.

Seguindo todos os critérios, os 278 pontos do Palmeiras são frutos de boas campanhas, além de 56 títulos e 28 vices desde o início da temporada 2016. Entre todas as esquipes, nenhuma ganhou tantas taças como o Verdão, e apenas o Grêmio tem mais vices durante o mesmo período.

Na temporada 2020, devido ao calendário atípico em decorrência da pandemia da Covid-19, a base alviverde disputou competições somente em janeiro e, no segundo semestre, apenas os principais torneio das categorias Sub-20 e Sub-17.

No entanto, foram seis conquistas na temporada: Campeonato Paulista Sub-20, Copa Santiago Sub-18, EFIPAN Sub-14, Taça Brasil de Campo Bom Sub-13, IberCup Sub-12 e Copa Cidade Verde Sub-12.