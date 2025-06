Palmeiras e Botafogo voltam a se enfrentar em mata-mata: 'Quem não passar terá pressão'

O gol de Maurício definiu o empate com o Inter Miami, livrou o Palmeiras de enfrentar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final do Mundial de Clubes e colocou o Botafogo no caminho do time paulista. Velhos rivais, paulistas e cariocas voltam a decidir um mata-mata.

O Botafogo está "entalado" para o Palmeiras por ter sido eliminado pelo clube carioca nas oitavas de final da Copa Libertadores e também ter tirado da equipe alviverde o título do Brasileirão no ano passado, dando o troco no time paulista, campeão brasileiro em 2023 após uma histórica derrocada botafoguense.

Não existe pensamento de revanche, porém, segundo o meia-atacante Maurício. "A gente não vê como revanche, vê como uma decisão muito grande. São campeonatos completamente diferentes, não pensamos no que aconteceu no ano passado", afirmou o jogador.

"Temos em mente o presente, então temos que estudá-los da melhor forma possível. Já nos enfrentamos várias vezes, temos um conhecimento melhor. É correr do começo ao fim para fazer um excelente jogo".

Weverton repetiu o conhecido discurso de que os atletas não pensam em escolher adversário e disse que será um duelo difícil para ambos porque os são oponentes que têm conhecimento mútuo.

"A gente se conhece mais, conhece as características dos jogadores, tende a ser um confronto mais difícil para os dois lados. A essa altura, quem pensa em algo grande não escolhe adversários. Vai ser difícil para o Palmeiras, como vai ser para o Palmeiras", disse o goleiro.

Quem for eliminado terá de lidar com a forte pressão resultante da queda, acredita o goleiro. "Quem não passar já sabe que vai ter pressão, já sabe que vai ser difícil, a gente tem que encarar e conviver com isso, porque isso faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso futebol, temos que saber lidar com isso".

Líder do Grupo A, o Palmeiras encara o Botafogo, que avançou como segundo do B, no sábado, às 13h (de Brasília). A primeira partida das oitavas de final da competição será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.