Palmeiras domina seleção do Paulistão com 6 jogadores; Flaco López é eleito o melhor do torneio

Estadão Conteúdo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta segunda-feira, a cerimônia de premiação do Paulistão. O destaque do evento foi o campeão Palmeiras, com seis jogadores nomeados para a seleção ideal do torneio.

No gol, Carlos Miguel, da equipe alviverde, foi o escolhido como melhor goleiro da competição. Depois, na defesa, Gustavo Gómez foi acompanhado de Dantas e Mayk, ambos do Novorizontino, e João Vitor, da Portuguesa.

O Palmeiras marcou presença na formação do meio-campo, com Marlon Freitas e Andreas Pereira abrindo o setor. Rômulo, camisa 10 do Novorizontino, completou o trio de destaques.

Já o ataque, foi composto inicialmente pela dupla Flaco López e Vitor Roque, donos de nove gols somados na campanha do título alviverde. Robson, jogador do time de Novo Horizonte e artilheiro do Campeonato Paulista, completou a seleção.

Para comandar esta equipe, Abel Ferreira foi escolhido como melhor técnico do Paulistão. O português de 47 anos conquistou o seu quarto título estadual à frente do Palmeiras.

Na principal premiação da noite, Flaco López foi eleito o Craque do Campeonato. Ele também levou o Craque da Galera, enquanto Robson venceu como Craque do Interior.

Robson também recebeu o prêmio de artilheiro da competição. Ramon Sosa, do Palmeiras, liderou a disputa em assistências. Já o volante André, atleta do Corinthians, foi nomeado como revelação do Campeonato Paulista.

