Palmeiras confirma entorse de Paulinho, mas descarta relação com antiga lesão O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a derrota para o Atlético-MG e não enfrenta o Vitória nesta quarta-feira Estadão Conteúdo 28.07.26 14h32 O Palmeiras confirmou nesta terça-feira que o atacante Paulinho sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a lesão, o jogador está fora da partida contra o Vitória, marcada para esta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada da competição. Em comunicado, o clube informou que o problema no tornozelo não tem relação com a lesão na canela que acompanhou o atacante desde a última temporada e exigiu um controle rigoroso de carga física ao longo de 2026. Desde que voltou a atuar, Paulinho vem sendo utilizado de forma gradual pela comissão técnica. O camisa 10 deixou o gramado aos 20 minutos do segundo tempo diante do Atlético-MG, após permanecer em campo por 65 minutos. Ao todo, soma 25 partidas pelo Palmeiras, nove delas nesta temporada, com cinco gols marcados. "A lesão não tem relação com a cirurgia na perna direita, que, inclusive, segue em evolução satisfatória", afirmou em nota. Como de praxe, o Palmeiras não divulgou um prazo para a recuperação do atacante, que seguirá sob os cuidados do departamento médico. Se, por um lado, Abel Ferreira perde uma peça importante do setor ofensivo, por outro terá o retorno de Flaco López. O centroavante treinou normalmente após servir a seleção argentina e está à disposição para enfrentar o Vitória. A tendência é que forme a dupla de ataque com Vitor Roque, que voltou de lesão e já ganhou minutos na partida contra o Atlético-MG. Líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, o Palmeiras tenta manter a vantagem na ponta da tabela. A equipe alviverde tem seis pontos de frente para o Flamengo, segundo colocado, que ainda possui uma partida a menos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Paulinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mesmo em fase 'turbulenta', Paysandu possui mais de 70% de chance de classificação, diz site Site 'Chance de Gol' informou que o clube paraense é um dos que possui mais chances de avançar ao quadrangular final da Série C 28.07.26 17h42 futebol Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória 28.07.26 12h02 futebol Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) 28.07.26 11h21 MMA Sport Club Thai Combat 4 reúne 114 atletas e reforça crescimento dos esportes de combate 28.07.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana 28.07.26 23h41 futebol Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras 28.07.26 19h11 FUTEBOL Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 27.07.26 19h20 FUTEBOL Paysandu vence o Remo no ranking das redes sociais de clubes do Brasil Papão tem 86 mil inscritos a mais na somatória das quatro redes sociais avaliadas em relação ao Leão 29.07.26 2h50