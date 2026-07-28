Mesmo em fase 'turbulenta', Paysandu possui mais de 70% de chance de classificação, diz site

O momento pelo qual o Paysandu vem passando na Série C é delicado e requer resultados positivos para que o primeiro objetivo do clube no Brasileirão 2026 seja alcançado, que é a passagem para o quadrangular final. Mesmo em uma fase turbulenta, o site de estatística “Chance de Gol” aponta grandes chances de classificação bicolor à próxima fase.
As duas derrotas em três jogos no mês de julho fizeram com que a campanha do Paysandu, que antes tinha como certa a classificação, fosse contestada por parte da torcida. Mas, mesmo no momento de “sinal de alerta”, o site “Chance de Gol” informa que o Papão possui 74,9% de chances de avançar ao quadrangular decisivo.
De acordo com o site, com 29 pontos na primeira fase, o time possui 90% de chances de seguir para o quadrangular. Para que o Paysandu chegue aos 29 pontos, o Paysandu necessita de duas vitórias em quatro jogos. O site informa ainda que o time que conseguir 28 pontos possui 60% de chances de avançar.
O Paysandu chegou a liderar a Série C, perdeu força na competição e vem oscilando. O clube paraense ocupa nesse momento a 5ª colocação com 23 pontos e viu seus concorrentes se aproximarem na tabela. A distância bicolor para o 14º colocado são apenas 5 pontos, o que coloca todo mundo na briga por uma vaga no G8 da Série C.
O próximo compromisso bicolor será no dia 10 de agosto, uma segunda-feira, às 20h, no Estádio da Curuzu, contra a equipe do Confiança-SE, em jogo válido pela 16ª rodada. O adversário bicolor passa por uma crise sem fim e amarga a lanterna da Série C. Um triunfo do Paysandu mantém o clube no G8 e deixa a equipe mais próxima da classificação. Qualquer outro resultado pode significar a saída da zona de classificação, dependendo dos resultados dos concorrentes.