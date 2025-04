Palmeiras bate Sport com pênalti inexistente e vence a primeira no Brasileirão

O Palmeiras conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2025 após duas rodadas. Neste domingo na Ilha do Retiro, o time do técnico Abel Ferreira venceu o Sport Poor 2 a 1, em Recife, em uma partida polêmica.

Isso porque o árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou um pênalti para os paulistas aos 45 minutos do segundo tempo em cima de Raphael Veiga quando o placar estava empatado. Comentarista de arbitragem da Record e ex-árbitro, Sálvio Spínola disse que não houve infração no lance, que o defensor do Sport ocupa o lugar primeiro e pega na bola. Arleu sequer foi chamado pelo VAR para rever o lance.

"Tem um erro claro pela imagem", disse Spínola, na transmissão da Record, antes de criticar a atuação, ou não atuação, no caso, do VAR. "Falta diretriz da arbitragem, cada árbitro está apitando do seu jeito".

O plano de Abel Ferreira era claro, já que no meio de semana o alviverde joga contra o Cerro Porteño pela Libertadores antes de enfrentar o Corinthians no sábado, em Barueri. Por isso, poupou Veiga, Estêvão e Vitor Roque dos titulares.

Mesmo assim, foi mais um jogo no ano, desta vez diante de um rival que subiu da Série B, em que o Palmeiras poderia ter conseguido uma atuação melhor. Nos últimos cinco jogos, o time de Abel Ferreira perdeu só uma vez - na final do Paulista para o Corinthians -, venceu dois jogos e tem dois empates.

O Palmeiras abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Flaco López sofreu um pênalti polêmico e ele mesmo converteu a cobrança para colocar o alviverde na liderança do placar.

A reação do Leão não demorou e Barletta, aos 38, completou de primeira com um chute uma cobrança de escanteio de Lucas Lima, empatando o jogo com um belo gol na Ilha do Retiro.

No segundo tempo, os pernambucanos tentaram aproveitar o embalo da torcida e pressionaram o Palmeiras, que se segurou e suportou a pressão. Abel Ferreira colocou Estêvão e Veiga para tentar ganhar o jogo, aproveitando contra-ataques, e foi recompensado no final com o pênalti cedido.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 4 pontos no Brasileirão, enquanto o Sport continua na competição com apenas um ponto conquistado.

O time paulista volta a jogar na quarta-feira contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela Libertadores, às 21h30. Já o Sport descansa no meio de semana e volta a atuar apenas no sábado, em São Januário, contra o Vasco, às 21h.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 2 PALMEIRAS

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz (Fabricio), Sérgio Oliveira, Lucas Lima (Lobato); Barletta (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur). Técnico: Pepa.

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Murilo, Micael e Giay; Lucas Evangelista (Vitor Roque), Emiliano Martínez (Anibal Moreno) e Vanderlan (Piquerez); Felipe Anderson (Estêvão), Facundo Torres; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Flaco López, aos 33 do 1º tempo, Piquerez, aos 45 do 2º tempo; Barletta, aos 38 do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Facundo Torres, Murilo, Bruno Fuchs (Palmeiras); Rivera, Chico, Lucas Lima, Pablo, Sérgio Oliveira, Matheus Alexandre (Sport).

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo.

PÚBLICO E RENDA: não informados.

LOCAL: Ilha do Retiro, em Recife.