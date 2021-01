Palmeiras bate marca histórica na Libertadores em goleada sobre River Plate

A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o River Plate na Argentina, pelo jogo de ida de ida da semifinal da Libertadores, fez o Verdão atingir os 32 gols e igualar a marca da edição de 2000, ano do melhor desempenho ofensivo de sua história na competição continental.

Com mais dois jogos restantes na competição sul-americana, o Verdão ainda terá a chance de ultrapassar a marca do time de 20 anos atrás e superar seu recorde de gols na Copa.

Os três gols marcados na Argentina renderam ao Palmeiras, também, o melhor ataque da atual edição da Copa Libertadores, superando os próprios Millonarios, com 31.

O time comandado por Abel Ferreira volta campo no próximo sábado (09), às 19h (horário de Brasília), diante do Sport, pela 28ª rodada do campeonato brasileiro.