Palmeiras arranca virada heroica contra o São Paulo em clássico com polêmicas de arbitragem

De dominado a vitorioso, o Palmeiras conquistou uma improvável e heroica vitória no MorumBis ao derrotar o São Paulo por 3 a 2 em clássico quente, brigado e com polêmicas de arbitragem. O time de Abel Ferreira levou 2 a 0 no primeiro tempo, fazia um jogo ruim, mas se reergueu na etapa final e saiu da casa do rival com o triunfo.

Novamente inspiradíssima, a dupla Flaco-Roque foi fundamental para o triunfo do Palmeiras, que assume momentaneamente a liderança do Brasileirão. O paraguaio Sosa também brilhou ao marcar o gol da vitória.

São 55 pontos para o novo líder do Brasileirão, que aguarda o jogo do Flamengo contra o Bahia em Salvador para saber se terminará a rodada na ponta. O São Paulo tem 38 e fica cada vez mais distante do grupo dos seis que garantem vaga na próxima edição da Libertadores.

O São Paulo lamenta muito o resultado, dado o bom primeiro tempo que fez, e também considerando as queixas da arbitragem. Os anfitriões se queixaram muito de um pênalti em Tapia quando venciam por 2 a 0 e também se revoltaram com a não expulsão de Andreas Pereira no segundo tempo.

Toda a linha defensiva palmeirense parou para ver Luciano receber lançamento de Marcos Antônio, driblar Weverton como quis e abrir o placar. O gol foi aos 14 e o domínio são-paulino seguiu depois disso. Até aumentou, de modo que os visitantes tentavam jogar e erraram quase tudo na construção das jogadas.

Os três zagueiros são-paulinos só tiveram de se esforçar mais para parar Vitor Roque, o único dos palmeirenses que gerou algum incômodo ao rival. Raphael Veiga, lento, se entregou à marcação e facilitou a vida dos meio-campistas do São Paulo. Marcos Antônio, em especial, fez ótimo jogo. E Tapia, voluntarioso, foi premiado com um gol aos 34, empurrando cruzamento de Enzo Días.

O lampejo de bom futebol do Palmeiras no primeiro tempo se resumiu a uma jogada individual de Vitor Roque, concluída com defesa de Rafael.

No segundo, Abel fez três trocas e houve sinais de melhora dos visitantes. Maurício precisou de segundos para fazer mais que Veiga ao quase marcar em chute que passou rente à trave.

Tranquilo, o São Paulo vinha se defendendo com competência e tinha criado para transformar em goleada a vitória em casa. Não o fez e reclamou de pênalti de Allan em Tapia que Ramon Abatti Abel entendeu ser um choque normal e também se queixou de entrada por cima de Andreas Pereira. O meio-campista levou amarelo, não vermelho.

O São Paulo não matou o jogo e foi castigado. Flaco-Roque, a mais goleadora dupla de ataque do futebol brasileiro, salvou o Palmeiras e arrancou um improvável empate fora de casa.

O Tigrinho fez o primeiro, de cabeça, na única jogada construída dos visitantes, e o argentino anotou o segundo, em bonito chute colocado. Ambos marcaram em um intervalo de quatro minutos - aos 24 e aos 28 - e esfriaram completamente o MorumBis.

O empate, que já era heroico, poderia ser muito comemorado pelo Palmeiras. Mas o time alviverde queria mais. Os reservas que saíram do banco fizeram a diferença e foram determinante para o terceiro gol. O paraguaio Sosa foi o autor do gol que definiu a épica virada na casa do rival.

A 27ª rodada do Brasileirão só será disputada depois da Data Fifa. O São Paulo descansa, mas o Palmeiras, não. Entra em campo sábado, às 19h, no Allianz Parque para disputar jogo atrasado da 12ª rodada contra o Juventude.

FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 x 3 PALMEIRAS SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla (Alisson), Pablo Maia, Marcos Antônio (Rodriguinho), e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo. PALMEIRAS: Weverton; Giay (Allan), Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Raphael Veiga (Maurício), Felipe Anderson (Sosa), Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira GOLS: Luciano, aos 14, Tapia, aos 34 do primeiro tempo. Vitor Roque, aos 24, Flaco López, aos 28 e Sosa, aos 43 do segundo tempo. ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC). CARTÕES AMARELOS: Bobadilla, Enzo Díaz e Pablo Maia (São Paulo); Raphael Veiga, Andreas Pereira, Gustavo Gómez, Vitor Roque, Emiliano Martínez e Aníbal Moreno (Palmeiras). PÚBLICO: 33.928 torcedores. RENDA: R$ 1.612.461,00 LOCAL: MorumBis, em São Paulo (SP)