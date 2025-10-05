Palmeiras arranca virada heroica contra o São Paulo em clássico com polêmicas de arbitragem Estadão Conteúdo 05.10.25 18h37 De dominado a vitorioso, o Palmeiras conquistou uma improvável e heroica vitória no MorumBis ao derrotar o São Paulo por 3 a 2 em clássico quente, brigado e com polêmicas de arbitragem. O time de Abel Ferreira levou 2 a 0 no primeiro tempo, fazia um jogo ruim, mas se reergueu na etapa final e saiu da casa do rival com o triunfo. Novamente inspiradíssima, a dupla Flaco-Roque foi fundamental para o triunfo do Palmeiras, que assume momentaneamente a liderança do Brasileirão. O paraguaio Sosa também brilhou ao marcar o gol da vitória. São 55 pontos para o novo líder do Brasileirão, que aguarda o jogo do Flamengo contra o Bahia em Salvador para saber se terminará a rodada na ponta. O São Paulo tem 38 e fica cada vez mais distante do grupo dos seis que garantem vaga na próxima edição da Libertadores. O São Paulo lamenta muito o resultado, dado o bom primeiro tempo que fez, e também considerando as queixas da arbitragem. Os anfitriões se queixaram muito de um pênalti em Tapia quando venciam por 2 a 0 e também se revoltaram com a não expulsão de Andreas Pereira no segundo tempo. Toda a linha defensiva palmeirense parou para ver Luciano receber lançamento de Marcos Antônio, driblar Weverton como quis e abrir o placar. O gol foi aos 14 e o domínio são-paulino seguiu depois disso. Até aumentou, de modo que os visitantes tentavam jogar e erraram quase tudo na construção das jogadas. Os três zagueiros são-paulinos só tiveram de se esforçar mais para parar Vitor Roque, o único dos palmeirenses que gerou algum incômodo ao rival. Raphael Veiga, lento, se entregou à marcação e facilitou a vida dos meio-campistas do São Paulo. Marcos Antônio, em especial, fez ótimo jogo. E Tapia, voluntarioso, foi premiado com um gol aos 34, empurrando cruzamento de Enzo Días. O lampejo de bom futebol do Palmeiras no primeiro tempo se resumiu a uma jogada individual de Vitor Roque, concluída com defesa de Rafael. No segundo, Abel fez três trocas e houve sinais de melhora dos visitantes. Maurício precisou de segundos para fazer mais que Veiga ao quase marcar em chute que passou rente à trave. Tranquilo, o São Paulo vinha se defendendo com competência e tinha criado para transformar em goleada a vitória em casa. Não o fez e reclamou de pênalti de Allan em Tapia que Ramon Abatti Abel entendeu ser um choque normal e também se queixou de entrada por cima de Andreas Pereira. O meio-campista levou amarelo, não vermelho. O São Paulo não matou o jogo e foi castigado. Flaco-Roque, a mais goleadora dupla de ataque do futebol brasileiro, salvou o Palmeiras e arrancou um improvável empate fora de casa. O Tigrinho fez o primeiro, de cabeça, na única jogada construída dos visitantes, e o argentino anotou o segundo, em bonito chute colocado. Ambos marcaram em um intervalo de quatro minutos - aos 24 e aos 28 - e esfriaram completamente o MorumBis. O empate, que já era heroico, poderia ser muito comemorado pelo Palmeiras. Mas o time alviverde queria mais. Os reservas que saíram do banco fizeram a diferença e foram determinante para o terceiro gol. O paraguaio Sosa foi o autor do gol que definiu a épica virada na casa do rival. A 27ª rodada do Brasileirão só será disputada depois da Data Fifa. O São Paulo descansa, mas o Palmeiras, não. Entra em campo sábado, às 19h, no Allianz Parque para disputar jogo atrasado da 12ª rodada contra o Juventude. FICHA TÉCNICA SÃO PAULO 2 x 3 PALMEIRAS SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Bobadilla (Alisson), Pablo Maia, Marcos Antônio (Rodriguinho), e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Lucas Moura). Técnico: Hernán Crespo. PALMEIRAS: Weverton; Giay (Allan), Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez (Jefté); Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Raphael Veiga (Maurício), Felipe Anderson (Sosa), Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira GOLS: Luciano, aos 14, Tapia, aos 34 do primeiro tempo. Vitor Roque, aos 24, Flaco López, aos 28 e Sosa, aos 43 do segundo tempo. ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC). CARTÕES AMARELOS: Bobadilla, Enzo Díaz e Pablo Maia (São Paulo); Raphael Veiga, Andreas Pereira, Gustavo Gómez, Vitor Roque, Emiliano Martínez e Aníbal Moreno (Palmeiras). PÚBLICO: 33.928 torcedores. RENDA: R$ 1.612.461,00 LOCAL: MorumBis, em São Paulo (SP) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras São Paulo Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 Futebol Remo visita o Operário-PR em busca de vitória para se reaproximar do G-4 Duelo da 30ª rodada da Série B ocorre neste domingo (5), às 16h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) 05.10.25 7h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58