Palmeiras apresenta proposta oficial e se aproxima de Borré

O clima esquentou nos bastidores entre Palmeiras e Rafael dos Santos Borré. Após negociar valores e discutir condições que agradassem ao atacante do River Plate, o Verdão apresentou uma proposta oficial de quatro anos de contrato para o colombiano. Fontes ligadas ao clube paulista afirmam que “há interesse de ambos os lados."

O contrato de Borré com os Millonários se encerra na metade de 2021 e, caso não seja renovado, o jogador poderá deixar a equipe de graça. Contudo, o atleta quer evitar essa situação por gratidão ao clube onde viveu a melhor fase da carreira. Esta condição seria um impeditivo para o avanço das tratativas com o Palmeiras, mas o clube paulista ofereceu reduzir parte do dinheiro que seria destinado ao atleta e repassar as cifras correspondentes aos argentinos. O montante exato da operação não foi informado, mas será consideravelmente maior do que o River Plate pagava.

A situação, apesar de adiantada, ainda não deve ser sacramentada em breve. Há otimismo por parte do Alviverde, mas também há paciência para amarrar todos os detalhes e conduzir a negociação de forma a equilibrar a satisfação dos envolvidos e a saúde financeira do clube brasileiro, que não quer comprometer seu orçamento.

Enquanto negocia com Borré, o Palmeiras concentra esforços esportivos nas finais da Copa do Brasil, a ser disputada contra o Grêmio. A primeira está marcada para as 16h do próximo domingo (28), em Porto Alegre. A volta está prevista para uma semana depois, no dia 07 de março, às 18h, no Allianz Parque.