Pais e crianças são barrados no Baenão antes da final da Copa Verde entre Remo e Vila Nova

Alguns pais foram barrados na frente do estádio do Baenão na tarde deste sábado (11) ao tentar entrar com crianças na partida entre Remo e Vila Nova, pela final da Copa Verde 2021. O confronto entre Leão e Tigre começa a partir das 17h.

Segundo o governo do estado, a entrada de crianças em praças públicas do Estado é proibida. De acordo com o Governo, a medida é adotada porque pessoas menores de 12 anos não estão aptas a receber a vacina contra a Covid-19.

Vale lembrar que todos os presentes no estádio Baenão estão vacinados com as duas doses do imunizante contra o novo coronavírus. A carteirinha de vacinação é cobrada no momento da compra das entradas.