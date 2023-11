Pai de atacante do Liverpool é resgatado após 12 dias de sequestro

O pai de Luis Díaz, jogador do Liverpool, foi libertado nesta quinta-feira (09), após ter sido sequestrado no dia 28 de outubro, na Colômbia. De acordo com veículos de comunicação do país, Luis Manuel foi resgatado em Valledupar, depois de negociações entre autoridades colombianas e o Exército de Libertação Nacional (ELN), que realizou o sequestro.

Na última sexta-feira (03), o ELN havia prometido libertar Díaz sob a condição do exército colombiano evacuar uma zona onde haviam feito uma varredura. O atacante do clube inglês ainda viajou para a Colômbia e retornou à Inglaterra semana passada, mesmo com o sequestro adiante.

Luis, 26 anos, marcou o gol de empate em 1 a 1 do Liverpool com o Luton Town, no último domingo (05), pela Premier League e exibiu uma camisa com a frase “liberdade para papai”. O texto também foi compartilhado nas redes sociais. Campeão da Copa da Liga Inglesa com os Reds, Luis Díaz já coleciona quatro gols marcados na atual temporada europeia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)