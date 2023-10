Atacante do Liverpool deixa jogo ao saber de sequestro dos pais na Colômbia; vídeo

O atacante do Liverpool, Luis Díaz, de 26 anos, não disputou a partida deste domingo (29), contra o Nottingham Forest, pelo Premier League. Isso porque os pais do atleta foram sequestrados na Colômbia. O companheiro do atacante, o português Diogo Jota, dedicou a ele o primeiro gol do duelo contra o Nottingham Forest. O jogador levantou a camisa 7 do colombiano na comemoração. Veja!

Segundo autoridades da Colômbia, a liberação do pai está sendo negociada. O presidente do país, Gustavo Petro, disse que Cilenis Marulanda conseguiu ser resgatada no sábado (28/10), mas as buscas pelo pai continuam. Uma equipe de investigadores foram formadas para procurar o casal na cidade de Barrancas, no distrito de La Guajira. Os dois foram sequestrados enquanto iam para casa. Homens armados em motocicletas os abordaram e os levaram no próprio carro até o cativeiro.

O diretor da Polícia da Colômbia, o general William Salamanca, ofereceu uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (aproximadamente R$ 240 mil na cotação atual) por “informações que permitam o resgate de Luis Manuel Díaz e a captura dos responsáveis por este crime”. O Exército colombiano informou, que mais de 120 soldados, apoiados pela polícia, procuram no norte da Colômbia o pai do jogador.