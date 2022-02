Pacajus x Icasa: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Cearense

Os times do Pacajus e Icasa disputam nesta terça-feira (08/02), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Cearense 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal João Ronaldo, Ceará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Pacajus x Icasa?

A partida Pacajus x Icasa pode ser assistida pelo canal no Youtube da Federação Cearense de Futebol (TV FCF)

Como Pacajus x Icasa chegam para o jogo?

O Pacajus está em quarto lugar com 13 pontos e o Icasa vem logo em seguida, ocupando o quinto lugar com 13 pontos, contabilizando três vitórias, quatro empates e três derrotas.

FICHA TÉCNICA

Pacajus x Icasa

Campeonato Cearense

Local: Estádio Municipal João Ronaldo, Ceará

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2022, 19h

Árbitro: Elizabete Esmeralda

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Pacajus: Cris; Rafael Thuca, Igor, Ramon; Dede, Guto, Max, Lincoln, Rayro; Edson, Testinha. TÉCNICO: Michel Guerreiro

Icasa: Tanaka; Neguete, Gabriel, Matheus Henrique, Tiago Correa; Leandro Mendes, Silvano, Guidio, Gustavo; Leleu, Aaron. TÉCNICO: Sidney Moraes

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)