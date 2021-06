Pablo, do São Paulo, relembra tempo no Real Madrid e conselhos de CR7

O atacante Pablo, destaque do São Paulo na temporada e artilheiro do time com nove gols, relembrou sua experiência no Real Madrid. Em 2014, o atual camisa nove do Tricolor foi emprestado para o time B do gigante espanhol.

COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços

Uma das situações vividas pelo centroavante foi a convivência com o astro português Cristiano Ronaldo, que já foi eleito cinco vezes como melhor jogador do mundo, além de ser o maior artilheiro da história do Real Madrid. Pablo relembrou conselhos de CR7 para ele.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO

"Lembro de um treino de finalização que fiz com a equipe principal que tive a chance. Cruzaram uma bola e fui meio que virar um voleio, fazer um lance mais bonito e passou perto da trave. Quando volto para a fila ele estava próximo. Os portugueses e brasileiros têm uma relação muito boa. Ele falou: 'Bate de chapa na bola. O importante é fazer o gol. Fazer o mais simples: o gol'. Isso me marcou muito na carreira e vida, porque é engraçado. Acham que é fácil fazer o simples, mas não é", disse Pablo, em entrevista ao 'GOAL'.

Pablo também falou sobre a sua experiência no gigante espanhol. Em seis meses no clube merengue, Pablo disputou quatro jogos pelo time B e voltou ao Brasil para dar sequência a carreira no Figueirense, em 2014.

"Quando cheguei ao Real Madrid o Cristiano Ronaldo já era o Cristiano Ronaldo, com muita história. Você vê os treinos no dia a dia e é incrível a dedicação, a capacidade de treinamento. É algo impressionante e difícil de encontrar. É literalmente um atleta. Um espelho para muitos jogadores no mundo. Já ouvi muitos conselhos dele e é uma grande referência", finalizou.