Oscar sofre lesão na panturrilha e volta a ser desfalque no São Paulo

O São Paulo ganhou uma nova preocupação na reta final do Campeonato Brasileiro. Oscar sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e iniciou tratamento no departamento médico do clube O meia vinha sendo preparado para voltar a atuar após longo período fora e era uma das apostas de Hernán Crespo para dar mais qualidade ao meio-campo nas últimas rodadas.

O jogador voltou a sentir desconforto durante os treinos e passou por exames que confirmaram a lesão. Ainda sem previsão de retorno, ele ficará em recuperação nos próximos dias e será reavaliado pela comissão técnica antes de retomar as atividades com o elenco.

Oscar não entra em campo desde o clássico com o Corinthians, em julho, quando sofreu uma fratura nas vértebras. Desde então, passou por um longo processo de recondicionamento físico, chegou a ser relacionado diante de Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco. Ao total, foram 21 jogos e dois gols marcados com a camisa tricolor.

A nova lesão é tratada internamente como mais um contratempo em uma sequência difícil vivida pelo clube desde a eliminação na Copa Libertadores. Crespo contava com o meia para reforçar o setor de criação e ampliar as opções no meio-campo nas rodadas decisivas.

Enquanto o camisa 11 realiza tratamento, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação visando o duelo com o Grêmio, marcado para quinta-feira, às 19h, na Arena.

As atividades contaram com trabalhos físicos e técnicos, com foco em jogadas de ataque contra defesa. A novidade foi o retorno de Gonzalo Tapia, que voltou a treinar após atuar pela seleção chilena. Ferraresi, da Venezuela, tem reapresentação prevista para esta terça, e Bobadilla ainda cumpre compromissos com o Paraguai antes de retornar.

Em busca de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo aparece na oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos.