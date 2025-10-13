Oscar sofre lesão na panturrilha e volta a ser desfalque no São Paulo Estadão Conteúdo 13.10.25 16h14 O São Paulo ganhou uma nova preocupação na reta final do Campeonato Brasileiro. Oscar sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e iniciou tratamento no departamento médico do clube O meia vinha sendo preparado para voltar a atuar após longo período fora e era uma das apostas de Hernán Crespo para dar mais qualidade ao meio-campo nas últimas rodadas. O jogador voltou a sentir desconforto durante os treinos e passou por exames que confirmaram a lesão. Ainda sem previsão de retorno, ele ficará em recuperação nos próximos dias e será reavaliado pela comissão técnica antes de retomar as atividades com o elenco. Oscar não entra em campo desde o clássico com o Corinthians, em julho, quando sofreu uma fratura nas vértebras. Desde então, passou por um longo processo de recondicionamento físico, chegou a ser relacionado diante de Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco. Ao total, foram 21 jogos e dois gols marcados com a camisa tricolor. A nova lesão é tratada internamente como mais um contratempo em uma sequência difícil vivida pelo clube desde a eliminação na Copa Libertadores. Crespo contava com o meia para reforçar o setor de criação e ampliar as opções no meio-campo nas rodadas decisivas. Enquanto o camisa 11 realiza tratamento, o elenco se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação visando o duelo com o Grêmio, marcado para quinta-feira, às 19h, na Arena. As atividades contaram com trabalhos físicos e técnicos, com foco em jogadas de ataque contra defesa. A novidade foi o retorno de Gonzalo Tapia, que voltou a treinar após atuar pela seleção chilena. Ferraresi, da Venezuela, tem reapresentação prevista para esta terça, e Bobadilla ainda cumpre compromissos com o Paraguai antes de retornar. Em busca de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo aparece na oitava posição do Brasileirão, com 38 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Oscar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL FPF no Japão: Ricardo Gluck Paul debate futebol brasileiro com embaixador O presidente da Federação Paraense de Futebol participou de reunião oficial da CBF em Tóquio para ampliar a conexão com o mercado asiático 13.10.25 15h44 EXPECTATIVA Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B 13.10.25 13h33 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08 Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08