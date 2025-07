Organizada do Santos se reúne com diretoria, cobra técnico e pede postura 'rígida' com Neymar

A má fase que insiste em acompanhar o Santos neste Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo de tensão nesta terça-feira. Integrantes da Torcida Jovem se reuniram com a direção do clube para se posicionar sobre episódios recentes. Além dos maus resultados (duas derrotas e um empate nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro), o comportamento de Neymar também esteve na pauta.

O encontro reflete o mau momento da equipe e os membros da uniformizada foram recebidos pelo presidente Marcelo Teixeira e o vice Fernando Bonavides. Com apenas 15 pontos em 16 partidas, o clube da Baixada é o primeiro time na zona de rebaixamento da competição.

Por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais, a Torcida Jovem enumerou os pontos que vêm causando o descontentamento da torcida. O trabalho do técnico Cléber Xavier foi citado no comunicado.

"Respeitamos a pessoa de Cléber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira (data do próximo compromisso da equipe, contra o Juventude, no MorumBis). O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente", diz parte do texto.

A diretoria também teve o seu trabalho questionado. Num ano que marca a volta do Santos à elite nacional, o clube volta a correr sério risco de sofrer um novo rebaixamento.

"Questionamos a falta de planejamento a longo prazo e insistência em apostar num treinador que, para nós, ainda não mostrou para que veio, nem mesmo com um mês exclusivo de treinamentos".

Alvo de seguidas polêmicas, Neymar também foi citado. Embora a Organizada mantenha o apoio a sua permanência, ela cobra rigor por parte do clube em relação à conduta do atacante.

"Sobre a situação com o camisa 10, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário do clube e seja transparente com sua torcida sobre isso".

Recentemente Neymar protagonizou um episódio até certo ponto inusitado. Na derrota de 2 a 1 o Internacional na Vila Belmiro, o jogador discutiu de forma áspera com um torcedor santista e teve de ser retirado do entrevero pelo goleiro João Paulo.