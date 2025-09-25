Organizada do Corinthians se revolta com Sanchez em reunião: 'Vai conhecer a fúria da Fiel' Gaviões da Fiel alegra que Stabile teria prometido, no dia da posse, que Sanchez e demais pessoas de seu grupo não participariam de decisões importantes Estadão Conteúdo 25.09.25 9h03 Representantes da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, estiveram presentes no Parque São Jorge na tarde desta quarta-feira, 24, para cobrar explicações de Osmar Stabile a respeito da participação de Andrés Sanchez em reunião com a Caixa Econômica Federal para financiamento da Neo Química Arena. O presidente não foi encontrado, e se não se manifestar, segundo eles, pode conhecer a "Fúria da Fiel Torcida". VEJA MAIS Corinthians faz proposta a Memphis para quitar dívida de R$ 18 milhões e aguarda resposta O montante devido a Memphis se deve a acordos pelo pagamento de bonificações Corinthians lança nova camisa e pode estrear a novidade contra o Flamengo na Neo Química A diretoria do clube alvinegro encontrou-se com executivos da instituição financeira na última segunda-feira para tratar da renegociação de juros do financiamento contratado para a construção do estádio. A presença de membros da chapa que ficou à frente do Corinthians durante 16 anos, no entanto, revoltou a torcida. Em nota e vídeo, a Gaviões da Fiel alegra que Stabile teria prometido, no dia da posse, que Sanchez e demais pessoas de seu grupo não participariam de decisões importantes para o futuro do clube. "Gerou uma revolta muito grande", disse Alexandre Domênico, presidente da organizada, em vídeo publicado nas redes sociais. "Cansamos de falar que essas figuras estão totalmente desgastadas no Corinthians". "Nós recebemos essa notícia e viemos aqui (Parque São Jorge) tirar satisfação com presidente e, para nossa surpresa, ele não se encontra. O que a gente quer é uma satisfação, não só para nós, mas para a torcida inteira de se tem pessoas ligadas à Renovação e Transparência em negociações que não é para estarem", continuou, referenciando-se à chapa de Sanchez. Stabile deve se manifestar até a próxima sexta-feira, tempo que a Gaviões da Fiel considera "muito longo", em reunião com as organizadas. A torcida deu um 'ultimato' ao mandatário do Corinthians. "Se não (explicar), isso não é uma ameaça, mas você vai conhecer a fúria da fiel torcida, não da Gaviões da Fiel, mas da fiel torcida", disse Domênico. O clima no Parque São Jorge já estava conturbado desde que o clube alvinegro perdeu para o Sport por 1 a 0 no último domingo, 21, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domênico prometeu, em vídeo, fazer cobranças aos dirigentes e a jogadores do elenco. Palavras-chave futebol Corinthians Gaviões da Fiel reunião Sanchez 