Corinthians faz proposta a Memphis para quitar dívida de R$ 18 milhões e aguarda resposta

O montante devido a Memphis se deve a acordos pelo pagamento de bonificações

Estadão Conteúdo
fonte

Memphis Depay fechou com o Timão (Corinthians/Reprodução/Instagram)

O Corinthians se aproximou de um desfecho na dívida com o atacante Memphis Depay nesta semana. Depois de convencer o holandês a aceitar um parcelamento dos R$ 18 milhões que tem a receber do clube, Osmar Stabile encaminhou ao camisa 10 uma proposta que envolve pagamentos mensais até fevereiro de 2026 e o restante no mês seguinte. Ainda resta o aceite de seu estafe para finalizar o acordo.

A informação foi dada primeiramente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pela reportagem. O presidente alvinegro apresentou a proposta diretamente a Memphis. No início deste mês, o Estadão já havia informado que o atacante estaria disposto a aceitar o parcelamento. Um desfecho positivo pode ocorrer "já nos próximos dias", como esclareceu uma fonte à reportagem.

O montante devido a Memphis se deve a acordos pelo pagamento de bonificações, em especial relacionados ao título paulista neste ano, e direitos de imagem, selado em setembro de 2024. O desfecho iminente ocorre na mesma semana em que o atacante completa um ano desde que estreou no Corinthians, contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Caso o estafe de Memphis sinalize positivamente à proposta corintiana, o clube enviará metade do valor, parcelado mensalmente, até fevereiro de 2026. O restante, será pago de uma só vez, em março, quando o clube terá mais liberdade para cobrir a dívida, com um maior fluxo de caixa.

As bonificações de Memphis já haviam se tornado motivo de tensão com o clube neste ano. Em acordo selado no último ano, o Corinthians precisaria arcar com valores milionários referentes a metas atingidas, como gols, assistências, jogos disputados e títulos.

Depois da conquista do Paulistão, e sem receber o valor que lhe era devido, Memphis notificou o Corinthians extrajudicialmente e chegou a faltar a uma sessão de treinamentos no CT Joaquim Grava, em julho. Em nota, o clube informou que o atleta justificou a ausência, mas manteve o desejo de permanecer no País e, consequentemente, continuar os trabalhos sob o comando de Dorival Júnior.

