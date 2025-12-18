Orçamento do São Paulo prevê déficit de R$ 3 milhões em festa junina e superávit no fim do ano Estadão Conteúdo 18.12.25 10h42 A proposta orçamentária do São Paulo para 2026 está nas mãos dos integrantes do Conselho Deliberativo. A votação será encerrada às 22h desta quinta-feira. Na noite de quarta-feira, quando a discussão começou, a reunião precisou ser encerrada mais cedo após tentativa de invasão por torcedores. Apesar de prever déficit acumulado de janeiro a novembro de 2026, a proposta da gestão Júlio Casares indica um superávit (R$ 37,9 milhões) no mês de dezembro. O resultado positivo seria a partir de negociação de atletas (cerca de 40% da previsão de receita) e premiação do Campeonato Brasileiro. A receita com vendas, contudo, seria menor que em 2025. Se não consideradas o dinheiro das saídas de atletas, o resultado previsto é de déficit de R$ 126 milhões no ano. Nesse cenário, o déficit recorrente médio é de R$ 10,5 milhões por mês. O futebol profissional é único o setor que tem redução (5%) nos gastos, ainda que seja o mais caro, com R$ 542,2 milhões. As outras áreas têm aumento de despesas em comparação ao orçamento de 2025. O mais curioso é o planejamento da festa junina de 2026, que projeta receita de R$ 480 mil e despesas de R$ 3,5 milhões - um déficit de quase R$ 3 milhões. A base tem destaque na proposta de Casares. Em dois anos, haveria um aumento de quase 50%, segundo o plano de 2026. Os R$ 40 milhões de 2024 saltariam para R$ 59 milhões no ano que vem. Para operar, com 11 meses no vermelho, o São Paulo planeja a captação de R$ 270 milhões em novos empréstimos ou por meio do FIDC (fundo que amortiza dívidas com bancos e instituições financeiras). Em meio a dissidências, a tendência é de uma votação acirrada e até mesmo da não aprovação da proposta. O grupo Legião, do ex-diretor de futebol Carlos Belmonte, liberou o voto para seus conselheiros. Já o grupo Salve o Tricolor Paulista, que conta com 41 conselheiros, votou integralmente contra. Além da disputa eleitoral que se aproxima, recentes escândalos vieram à tona no clube. Primeiro, foi exposta a crise no departamento médico do clube. Depois, se tornou público um suposto esquema de venda ilegal de ingressos em um camarote do MorumBis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC orçamento COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21