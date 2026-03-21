Operário-PR vence, com gol de Pablo, o Atlético-GO em sua estreia na Série B

Com gol do experiente Pablo, ex-Athletico-PR e São Paulo, o Operário, atual bicampeão paranaense, estreou na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado vencendo o Atlético-GO por 1 a 0 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Além do título estadual, o Operário vive um momento positivo na temporada. O time também avançou à quinta fase da Copa do Brasil após eliminar o rival Londrina.

O Atlético-GO começou melhor e criou as principais chances nos primeiros minutos. Aos poucos, o Operário ajustou a marcação, corrigiu os erros e passou a equilibrar a partida, ganhando espaço no campo de ataque e assumindo o controle da partida.

Assim, conseguiu abrir o placar. O gol saiu aos 23 minutos. Doka cruzou na área, Aylon cabeceou e o goleiro Paulo Vítor fez a defesa. No rebote, o experiente Pablo apareceu bem posicionado e finalizou com força, sem chances, para abrir o placar para o campeão do Paraná.

Mesmo com menos posse de bola, o Operário foi mais eficiente e terminou a etapa com oito finalizações. A equipe ainda teve oportunidades para ampliar, mas pecou na precisão nas conclusões. O Operário voltou do intervalo com mais intensidade e controle das ações. Melhor em campo, criou as principais oportunidades do segundo tempo, mas parou em uma atuação segura do goleiro Paulo Vitor, que evitou o segundo gol em pelo menos três intervenções decisivas.

Além disso, a equipe ainda teve uma chance clara em finalização de Boschilia, que acertou a trave e quase ampliou o marcador.

Na reta final, o Operário passou a administrar a vantagem, enquanto o Atlético-GO tentou reagir e ensaiou uma pressão, mas sem conseguir transformar o volume em chances claras de gol.

O Operário volta a campo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no dia 1º de abril, uma quarta-feira, quando enfrenta o Criciúma, fora de casa, às 21h30.

Já o Atlético-GO terá dois compromissos pela Copa Verde antes da rodada seguinte da Série B. Na quinta-feira, o duelo será contra o Anápolis, no estádio Antônio Accioly, às 20h30. No domingo, a equipe encara o Porto Vitória-ES, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 17h. Pela segunda rodada da Série B, o Atlético-GO enfrenta o Náutico no dia 1º de abril, no estádio Antônio Accioly, às 19h.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 1 X 0 ATLÉTICO-GO

OPERÁRIO-PR - Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Matheus Trindade), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia; Edwin Torres (Felipe Augusto), Pablo (Léo Gaúcho) e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Matheus Índio (Igor Henrique), Cristiano (Ariel) e Guilherme Marques (GH); Jean Dias (Bruno José), Kevin Ramírez (Léo Jacó) e Marrony. Técnico: Eduardo Souza.

GOL - Pablo, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Índio e Boschila (Operário-PR); Adriano Martins (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

RENDA - R$ 100.390,00.

PÚBLICO - 3.535 pagantes.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).