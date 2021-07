Rayssa Leal, a 'Fadinha', chega ao Brasil e anda de skate no aeroporto; veja o vídeo

Rayssa Leal, a 'Fadinha' do skate, chegou ao Brasil na manhã desta quarta-feira (28) após ganhar a medalha de prata nas Olimpíadas. Esbanjando simpatia, a jovem deu uma volta de skate no aeroporto de Guarulhos, em São paulo, e acenou para fãs e imprensa. As informações são do Metrópoles.

Agora, a brasileira seguirá para Imperatriz, no Maranhão, onde mora.