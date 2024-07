Paris 2024: com 15min acréscimos, jogo entre Argentina e Marrocos é interrompido por confusão; veja

As disputas de futebol nas Olimpíadas de Paris 2024 tiveram início oficialmente nesta quarta-feira (24/7). Um dos primeiros jogos foi entre Argentina e Marrocos, no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne (FRA), que abriram a disputa do Grupo B do futebol olímpico. O confronto foi interrompido aos 15 minutos de acréscimos do segundo tempo em razão de uma confusão instaurada após o gol de empate da equipe sul-americana, que deixava o placar em 2 a 2. Mais de uma hora depois o jogo foi retomado, mas o Marrocos venceu por 1 a 0.

A partida já começou com clima tenso, com os argentinos sendo vaiados durante o hino do país. Após o apito inicial, o Marrocos surpreendeu pressionando o rival sul-americano, e abriu o placar em um belo gol do atacante Rahimi, nos acréscimos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, a estrela do time surpreendeu e fez o segundo gol nos rivais da Argentina.

No decorrer do segundo tempo, mesmo com o Marrocos pressionando o rival, Giuliano Simeone diminuiu para a Argentina e, no “apagar das luzes”, passando segundos do tempo acrescido pela arbitragem - surpreendentes 15 minutos, Cristian Medina deixou tudo igual no placar: 2 a 2. Houve invasão de campo de torcedores e o duelo foi interrompido, antes mesmo da análise do lance pelo VAR.

A torcida marroquina presente no estádio se indignou e foi possível escutar um grande estouro na arquibancada, alguns torcedores chegaram a invadir o gramado, causando uma grande confusão.