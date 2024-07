Quais modalidades serão disputadas nas Olimpíadas 2024? Veja

As Olimpíadas de 2024 em Paris prometem ser um marco na história dos Jogos Olímpicos com inúmeras modalidades que vão prender a atenção dos amantes de esportes ao redor do mundo. Ao todo, serão 329 eventos divididos várias modalidades e que contarão com mais de 10 mil competidores. Veja quais as modalidades serão disputas nas Olimpíadas de 2024:

Atletismo

O atletismo continua a ser um dos pilares das Olimpíadas, com competições que incluem corridas de curta e longa distância, saltos e lançamentos. As provas de 100 metros, maratona e revezamento são apenas algumas das emocionantes disputas que prometem grandes momentos.

Natação

A natação é outro destaque importante dos Jogos Olímpicos, apresentando uma variedade de provas em diferentes estilos, como livre, costas, peito e borboleta. Com estrelas globais da natação em competição, as finais prometem ser um show de habilidades e velocidade.

Ginástica Artística

A ginástica artística é conhecida por suas performances espetaculares e técnicas desafiadoras. As competições incluem as provas de solo, barras assimétricas, argolas e salto, oferecendo uma plataforma para os atletas demonstrarem sua graça e força.

Esgrima

A esgrima, com sua combinação de estratégia e agilidade, é uma das modalidades que retorna às Olimpíadas de 2024. Os atletas competem em três tipos de armas: florete, espada e sabre, com cada uma oferecendo um estilo único de combate.

Ciclismo

O ciclismo nas Olimpíadas é dividido em várias categorias, incluindo estrada, pista, BMX e mountain bike. Cada modalidade apresenta desafios distintos e testa a resistência, técnica e velocidade dos ciclistas.

Nado Sincronizado

A natação sincronizada, conhecida agora como nado artístico, é uma combinação de natação e dança que envolve performances coreografadas na água. As equipes competem em rotinas que exigem coordenação, flexibilidade e sincronia.

Judô

O judô é uma arte marcial que foca em técnicas de projeção e imobilização. Os competidores disputam medalhas em diferentes categorias de peso, com combates que combinam habilidade técnica e estratégia.

Vôlei de Praia

O vôlei de praia, disputado em duplas, oferece um espetáculo de habilidade e resistência sob o sol. As partidas são realizadas em arenas de areia, e o esporte é conhecido por sua dinâmica rápida e jogadas emocionantes.

Vôlei de Quadra

A competição contará com as categorias masculina e feminina, com times de todo o mundo lutando por medalhas em partidas realizadas em ginásios.

Skate

O skate, que fez sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio 2020, continua em alta em Paris 2024. Com provas de street e park, o skate traz uma vibração urbana e um estilo livre para os Jogos.

Escalada

A escalada, outro esporte relativamente novo nas Olimpíadas, combina velocidade, dificuldade e boulder. Os atletas devem demonstrar força e técnica enquanto escalam paredes e rochas.

Surf

O surf traz a emoção das ondas para as Olimpíadas, com competições que ocorrem em praias selecionadas. Os atletas avaliam a habilidade de surfar em diferentes condições e realizar manobras impressionantes.

Rugby

O rugby sevens, uma versão rápida e dinâmica do rugby tradicional, continua a ser uma modalidade olímpica. Com equipes de sete jogadores, o rugby sevens é conhecido por seu ritmo acelerado e estratégias intensas.

Basquete

O basquete olímpico inclui tanto a competição masculina quanto feminina. Com a participação de atletas de elite e equipes de todo o mundo, o basquete promete jogos emocionantes e disputas acirradas por medalhas.

Futebol

O futebol olímpico é uma competição altamente esperada, apresentando equipes nacionais que competem por medalhas em um torneio que combina jovens talentos e veteranos experientes.

Tênis

O tênis olímpico reúne jogadores de classe mundial em disputas individuais e de duplas. Com partidas emocionantes e estratégias sofisticadas, o tênis é um dos esportes mais esperados dos Jogos.

Tênis de mesa

O torneio de tênis de mesa incluirá competições individuais e de duplas em ambas as categorias, masculina e feminina. Este esporte, que combina velocidade, precisão e habilidades técnicas, continuará a atrair a atenção dos fãs com partidas rápidas e emocionantes.

Remo

O remo, que ocorre em águas tranquilas, é uma prova de resistência e técnica. As equipes e os atletas individuais competem em diferentes categorias, com destaque para a coordenação e o trabalho em equipe.

Patinação Artística

A patinação artística em linha é uma modalidade que mistura habilidades de dança e atletismo, com atletas executando rotinas coreografadas em patins.

Luta Livre

A luta livre é uma competição que combina força, técnica e estratégia. Os atletas competem em várias categorias de peso e estilos de luta, buscando a vitória por meio de técnicas de imobilização e projeção.

BMX freestyle

O BMX freestyle envolve manobras acrobáticas e truques em uma pista com rampas e obstáculos, oferecendo um espetáculo de criatividade e habilidade dos atletas.

Breaking

Nos Jogos de Paris teremos a estreia do breaking. O esporte, com raízes na cultura americana e no hip-hop. A competição de breaking destacará a habilidade dos dançarinos em movimentos acrobáticos e criativos que reflete a cultura urbana e a expressão artística.