Após confusão, Argentina tem gol anulado e Marrocos vence partida nas Olimpíadas

Após uma grande confusão, a partida entre Argentina e Marrocos, pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, foi retomada depois de mais de uma hora de paralisação. O jogo terminou sem um apito final, e a arbitragem de vídeo detectou impedimento no segundo gol do time argentino, marcado por Amione, e retomou a partida com o placar em 2 a 1 para o Marrocos.

A Confederação Olímpica Internacional (COI), informou que a partida seria retomada por conta da anulação. Na imagem divulgada pela entidade, o jogador argentino estaria impedido pelo pé a frente da zaga marroquina.

(Reprodução / COI)

A bola rolou por mais quatro minutos e o apito final foi dado, consagrando a vitória Marrocos, por 2 a 1.