Olimpíadas 2024: Wanderley Pereira perde para ucraniano prata em Tóquio e é eliminado no boxe

O boxeador brasileiro Wanderley Holyfield Pereira foi derrotado nesta sexta-feira (2) pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak em luta válida pela categoria até 80 quilos nas Olimpíadas 2024. Após três assaltos, os jurados decretaram a vitória de Khyzhniak por pontos, com decisão unânime de 30 a 26.

Khyzhniak, determinado a se vingar da derrota para Hebert Conceição na final dos Jogos de Tóquio em 2021, mostrou um ritmo forte desde o início da luta. Wanderley tentou se defender, mas não conseguiu responder aos ataques do adversário e acabou perdendo os três assaltos na avaliação dos cinco jurados. Para piorar, no último round, o brasileiro foi penalizado com a perda de um ponto porque seu córner esqueceu de colocar o protetor bucal.

"Foi uma luta muito dura. Conhecia o jogo dele. Tentei focar mais na precisão do que no volume, mas ele foi melhor. Sou muito novo, é minha primeira olimpíada, e ainda vou voltar. Vou trabalhar mais e não dar chance para o azar," declarou Wanderley após a luta.

Com a derrota de Wanderley, o Brasil tem apenas uma medalha garantida no boxe com Beatriz Ferreira, que disputará a semifinal na categoria até 60 quilos neste sábado. No boxe olímpico, os perdedores das semifinais já garantem um lugar no pódio, pois não há disputa pelo terceiro lugar. Além disso, Jucielen Romeu ainda lutará pelas quartas de final na categoria até 57 quilos.