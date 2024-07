Olimpíadas 2024: saiba quando começam e horários das competições de basquete

Uma das competições mais aguardadas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o torneio de basquete, começa neste sábado (27). O destaque fica para a Seleção Brasileira masculina, que volta a disputar as Olimpíadas após uma ausência de oito anos.

Após garantir a vaga ao vencer o Pré-Olímpico, o Brasil está no Grupo B e enfrentará desafios difíceis contra Alemanha, França e Japão. A estreia brasileira será logo no primeiro dia de competição, em um confronto contra a seleção da França, anfitriã dos jogos, às 12h15 (horário de Brasília).

Se avançar na competição, o Brasil poderá disputar as medalhas no dia 10 de agosto, um sábado. No torneio feminino, a final está marcada para o dia 11 de agosto. No entanto, a Seleção Brasileira feminina não foi classificada para disputar as Olimpíadas.

Regulamento e Favoritos

O torneio masculino conta com seleções divididas em três grupos:

Grupo A

Austrália

Espanha

Grécia

Canadá

Grupo B

França

Alemanha

Japão

Brasil

Grupo C

Estados Unidos

Sérvia

Sudão do Sul

Porto Rico

Os dois primeiros colocados de cada chave avançarão às quartas de final, assim como os dois melhores terceiros.

O torneio feminino também é dividido em três grupos:

Grupo A

Espanha

China

Sérvia

Porto Rico

Grupo B

França

Nigéria

Austrália

Canadá

Grupo C

Alemanha

Bélgica

Estados Unidos

Japão

Os Estados Unidos são os grandes favoritos, tanto no masculino quanto no feminino, com uma equipe repleta de estrelas da NBA e WNBA, buscando manter sua hegemonia na modalidade.

Basquete Masculino

Jogos da primeira fase (horário de Brasília)

27 de julho (sábado):

Austrália x Espanha – Grupo A – Lille – 6h

Grécia x Canadá – Grupo A – Lille – 16h

França x Brasil – Grupo B – Lille – 12h15

Alemanha x Japão – Grupo B – Lille – 8h30

28 de julho (domingo):

Sérvia x Estados Unidos – Grupo C – Lille – 12h15

Sudão do Sul x Porto Rico – Grupo C – Lille – 6h

30 de julho (terça-feira):

Canadá x Austrália – Grupo A – Lille – 8h30

Espanha x Grécia – Grupo A – Lille – 6h

Japão x França – Grupo B – Lille – 12h15

Brasil x Alemanha – Grupo B – Lille – 16h

31 de julho (quarta-feira):

Porto Rico x Sérvia – Grupo C – Lille – 12h15

Estados Unidos x Sudão do Sul – Grupo C – Lille – 16h

2 de agosto (sexta-feira):

Austrália x Grécia – Grupo A – Lille – 8h30

Canadá x Espanha – Grupo A – Lille – 12h15

França x Alemanha – Grupo B – Lille – 16h

Japão x Brasil – Grupo B – Lille – 6h

3 de agosto (sábado):

Sérvia x Sudão do Sul – Grupo C – Lille – 16h

Porto Rico x Estados Unidos – Grupo C – Lille – 12h15

Basquete feminino

Jogos da primeira fase (horário de Brasília)

28 de julho (domingo):

Sérvia x Porto Rico – Grupo A – Lille – 16h

Espanha x República Popular da China – Grupo A – Lille – 8h30

29 de julho (segunda-feira):

Canadá x França – Grupo B – Lille – 12h15

Nigéria x Austrália – Grupo B – Lille – 6h

Alemanha x Bélgica – Grupo C – Lille – 8h30

Estados Unidos x Japão – Grupo C – Lille – 16h

31 de julho (quarta-feira):

República Popular da China x Sérvia – Grupo A – Lille – 8h30

Porto Rico x Espanha – Grupo A – Lille – 6h

1 de agosto (quinta-feira):

Austrália x Canadá – Grupo B – Lille – 8h30

França x Nigéria – Grupo B – Lille – 12h15

Japão x Alemanha – Grupo C – Lille – 6h

Bélgica x Estados Unidos – Grupo C – Lille – 16h

3 de agosto (sábado):

Sérvia x Espanha – Grupo A – Lille – 8h30

República Popular da China x Porto Rico – Grupo A – Lille – 6h

4 de agosto (domingo):

Canadá x Nigéria – Grupo B – Lille – 8h30

Austrália x França – Grupo B – Lille – 16h

Alemanha x Estados Unidos – Grupo C – Lille – 12h15

Japão x Bélgica – Grupo C – Lille – 6h