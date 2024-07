Atleta Isaac Souza sofre lesão e está fora das Olimpíadas de Paris; veja as perdas do Time Brasil

O atleta Isaac Souza, que estava classificado para a prova de plataforma de 10m dos saltos ornamentais das Olimpíadas 2024, em Paris, sofreu uma lesão e não terá condições de disputar os Jogos Olímpicos de Paris. A informação foi confirmada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Isaac sofreu uma ruptura no tendão do tríceps esquerdo enquanto treinava ainda no Brasil e foi encaminhado pelo departamento médico do COB para ser feita uma ressonância magnética. Devido à lesão, o atleta terá que ser submetido a uma cirurgia.

A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Com essa terceira baixa, o Time Brasil passa a ter 274 representantes nos Jogos Olímpicos de Paris.

Outras perdas do Time Brasil

Nesse ano, inicialmente, o Brasil teria 277 atletas nos Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrerá de 26 de julho a 11 de agosto. Além de Isaac Souza, o corredor Daniel do Nascimento também teve que deixar a competição após ser pego em um teste antidoping.

Outra baixa foi a de Darlan Romani, que competiria na modalidade de arremesso do peso. O atleta não vai mais participar das Olimpíadas de Paris devido a uma cirurgia em razão uma hérnia em duas vértebras da região lombar.

Com isso, a delegação brasileira contará com 274 atletas, sendo 153 mulheres e 121 homens. Ainda assim, será a terceira maior delegação da história do país, ficando atrás apenas das equipes de Rio 2016 (465) e Tóquio 2020 (304), e igualando o número de Pequim 2008 (277), se não fosse pelas baixas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)