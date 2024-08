Olimpíadas 2024: Rayssa Leal e Gabi Guimarães se encontram antes de jogo da seleção de vôlei

A capitã da seleção brasileira de vôlei, Gabi Guimarães, e a medalhista de bronze no skate street, Rayssa Leal, protagonizaram um momento de fofura nesta quinta-feira (1ª). As atletas se encontraram nos bastidores das Olimpíadas de Paris 2024 e o momento foi compartilhado nas redes sociais do Time Brasil.

A presença da skatista parece ter dado uma sorte extra para a equipe brasileira. Logo após o encontro, a seleção dominou a partida contra o Japão, vencendo por 3 sets a 0. Com essa vitória, o Brasil garantiu sua classificação para as quartas de final do vôlei feminino.

Durante uma entrevista, Rayssa Leal revelou que havia pedido um ingresso para Gabi Guimarães para assistir aos jogos da seleção brasileira. "Vamos assistir os jogos de vôlei comigo? Que daí traz essa energia da medalha", convidou a jogadora de vôlei Carol Gattaz. A skatista respondeu: "Hoje, sem brincadeira, eu pedi ingresso pra Gabi".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)