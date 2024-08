Olimpíadas 2024: Mais dois atletas contraem infecção intestinal após prova no Rio Sena

Dois atletas portugueses de triatlo, Vasco Vilaça e Melanie Santos, contraíram infecção gastrointestinal após participarem da prova de natação no Rio Sena na última segunda-feira (05/08). Com esses novos casos, sobe para cinco o número de atletas que apresentaram sintomas de doenças após a competição nos Jogos Olímpicos 2024.

O Comitê Olímpico Português (COP) informou que Vasco Vilaça apresenta sintomas mais intensos e está sendo monitorado na Vila Olímpica. Melanie Santos também desenvolveu sintomas semelhantes, mas de forma menos aguda. Ambos têm quadro clínico estável, segundo a nota oficial.

Além dos portugueses, a belga Claire Michel, infectada pela bactéria Escherichia coli (E.coli), e os suíços Adrien Briffod e Simon Westermann também foram diagnosticados com infecção gastrointestinal após a prova. A Bélgica, inclusive, foi obrigada a desistir do revezamento misto de triatlo.

Qualidade da água do Sena

É importante lembrar que nadar no Rio Sena era proibido desde 1923 devido à má qualidade da água. No entanto, a prefeitura de Paris investiu 1,4 bilhão de euros em um projeto de limpeza para permitir a realização de eventos aquáticos durante as Olimpíadas.

Apesar dos esforços, os casos de infecção intestinal entre os atletas levantam questionamentos sobre a eficácia das medidas de tratamento da água. No entanto, ainda não é possível afirmar com certeza se a água do Sena está diretamente relacionada aos casos de doença.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)