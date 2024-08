Olimpíadas 2024: Agenda do Brasil neste domingo (04/08) tem vôlei e chance de medalha

Após conquistar a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, o Brasil terá mais oportunidades de chegar ao pódio neste domingo (4). A agenda brasileira nos Jogos começa cedo, às 4h30, no tiro com arco. Depois, tem boxe feminino, vela, e vôlei feminino.

Ainda neste domingo, Hugo Calderano disputa a medalha de bronze contra o dono da casa no tênis de mesa. Valdiléia Martins, no atletismo, e Ana Vitória Magalhães, no ciclismo de estrada, também têm chances de trazer uma medalha para o Brasil.

Veja a agenda completa do Time Brasil neste domingo (04/08)

Tiro com Arco

04:30 | Individual masculino - Oitavas de Final Kim Woojin (Coreia do Sul) x Marcus D'Almeida



Boxe

06:00 | 57kg Feminino - Quartas de Final Esra Yıldız (Turquia) x Jucielen Romeu



Vela

07:05 | Masculino Dinghy - Prova 7 Bruno Fontes

07:05 | Masculino Dinghy - Prova 8 Bruno Fontes

07:05 | Multicasco Misto - Regata 4 João Siemsen e Marina Arndt

Após Regata 4 | Multicasco Misto - Regata 5 João Siemsen e Marina Arndt

Após Regata 5 | Multicasco Misto - Regata 6 João Siemsen e Marina Arndt

09:35 | Feminino Dinghy - Prova 7 Gabriella Kidd

Após Prova 7 | Feminino Dinghy - Prova 8 Gabriella Kidd

12:05 | Dinghy Misto - Prova 5 Henrique Haddad e Isabel Swan

Após Prova 5 | Dinghy Misto - Prova 6 Henrique Haddad e Isabel Swan



Tênis de Mesa

08:30 | Individual Masculino - Disputa pela medalha de bronze Hugo Calderano x Felix Lebrun (FRA)



Ciclismo de Estrada

09:00 | Prova de estrada feminina Ana Vitoria Magalhães



Atletismo

14:55 | Salto em Altura Feminino - Final Valdiléia Martins



Vôlei

16:00 | Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B Brasil x Polônia