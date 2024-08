Conheça os feitos históricos do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024

As Olimpíadas de Paris 2024 foram palco de feitos históricos para o esporte brasileiro, marcando uma nova era em diversas modalidades. Confira os destaques:

Beatriz Dizotti: Primeira Finalista nos 1500m Livre Feminino

A nadadora fez história ao garantir a primeira vaga do Brasil na final dos 1500m livre feminino na natação. Em 30 de julho, ela se classificou em 7º lugar com o tempo de 16min05s40. No dia seguinte, Dizotti terminou em 7º lugar na final, consolidando sua participação histórica.

Maria Fernanda Costa: Um Marco nos 400m Livre Feminino

A nadadora de 25 anos alcançou um feito inédito ao competir na final dos 400m livre feminino, a primeira brasileira a fazê-lo em 76 anos. Completando a prova em 4:03.53, Mafe terminou em 7º lugar, inspirando futuras gerações de nadadoras brasileiras.

Medalha de Bronze na Ginástica Artística Feminina

A equipe de ginástica artística feminina do Brasil conquistou a medalha de bronze na final por equipes, um feito inédito para o país. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira somaram 164.497 pontos, garantindo o terceiro lugar e um marco na modalidade.

Gustavo Batista de Oliveira: Sexto Lugar no Ciclismo BMX Freestyle

Conhecido como Gustavo Bala Loka, o ciclista fez história ao se tornar o primeiro representante olímpico do Brasil no Ciclismo BMX freestyle. O atleta de 21 anos terminou em sexto lugar, um resultado histórico para o ciclismo brasileiro.

Juliana Viana: Primeira Vitória no Badminton Olímpico

A badmintonista conquistou a primeira vitória do Brasil no badminton olímpico ao vencer Yan Happy Lo Sin, de Hong Kong, por 2 sets a 0. Natural de Teresina, a atleta de 19 anos fez história, apesar de sua eliminação subsequente na competição.

Caio Bonfim: Medalha de Prata na Marcha Atlética

O atleta garantiu uma medalha inédita para o Brasil na marcha atlética, conquistando a prata com o tempo de 1:19:09. Aos 33 anos, o veterano celebrou sua quarta participação olímpica com um lugar no pódio, um feito marcante para o atletismo brasileiro.

Sarah Menezes: Primeira Técnica Campeã Olímpica

A ex-judoca se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro como judoca e técnica olímpica. Após liderar Beatriz Souza ao ouro na categoria pesado, Sarah solidificou sua posição como uma lenda do judô brasileiro, tendo já garantido um bronze com Larissa Pimenta.

Hugo Calderano: Inédita Semifinal no Tênis de Mesa

O mesatenista avançou para a inédita semifinal do tênis de mesa, após vencer Jang Woo-Jin, da Coreia do Sul, por 4 sets a 0. Embora tenha perdido na semifinal, Calderano continua na disputa por uma vaga no pódio, marcando um feito histórico para o tênis de mesa brasileiro.

Ana Sátila: 5º Lugar Inédito no C1

A canoísta superou seu próprio recorde ao terminar em 5º lugar no C1 feminino, a melhor colocação do Brasil na prova. Este feito, alcançado em 31 de julho, representa um avanço significativo para a canoagem brasileira.