Olimpíadas 2024: agenda do Brasil nesta segunda-feira (05/8) tem disputas na ginástica e surfe; veja

O Time Brasil tem um dia cheio de disputas para começar a última semana dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atletismo começa cedo, abrindo o dia de competições, e o dia segue com a final da Trave na ginástica artística, com Julia Soares e Rebeca Andrade em busca de mais uma medalha para o Brasil. Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb também buscam medalhas na semifinal do surfe, enquanto a seleção brasileira de vôlei masculino corre atrás da vaga na semi.

Confira a agenda do Time Brasil nesta segunda-feira (05/8):

Atletismo

5h05 | Alison dos Santos - 400m com barreiras (primeira rodada)

5h05 | Mateus Lima - 400m com barreiras (primeira rodada)

5h40 | Juliana Campos - salto com varas (classificatórias)

5h50 | Chayenne Pereira - 400m com barreiras (repescagem)

6h20 | Lucas Carvalho - 400m rasos (repescagem)

7h50 | Ana Carolina Azevedo - 200m rasos (repescagem)

7h50 | Lorraine Martins - 200m rasos (repescagem)

14h55 | Renan Gallina - 200m rasos (primeira rodada)

Canoagem Slalom

10h30 | Ana Sátila - K1 cross (quartas de final)

Ginástica Artistica

7h36 | Julia Soares e Rebeca Andrade - Trave de equilíbrio (final)

9h20 | Rebeca Andrade - Solo (final)

Hipismo

9h | Rodrigo Pessoa, Stephan Barcha e Yuri Mansur - Saltos individuais (classificatória)

Saltos ornamentais

5h | Ingrid Oliveira - plataforma 10m (classificatórias)

Surfe

18h36 | Gabriel Medina - individual (semifinal)

19h48 | Tatiana Weston-Webb - individual (semifinal)

Tênis de Mesa

10h | Brasil x Portugal - equipes (oitavas de final - masculino)

15h | Brasil x Coreia do Sul - equipes (oitavas de final - feminino)

Vela

7h05 | Brasil - 7ª, 8ª e 9ª regatas (equipe misto)

7h15 | Gabriela Kidd - ILCA 6, 9ª e 10ª regatas

7h23 | Bruno Lobo - Formula kite, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regatas

9h45 | Bruno Fontes - ILCA 7, 9ª e 10ª regatas

10h35 | Brasil - 7ª e 8ª regatas

Vôlei

16h | Brasil x Estados Unidos - masculino (quartas de final)

Vôlei de praia

16h | Ana Patrícia e Duda x Akiko e Ishii (JAP) - oitavas de final (feminino)