Nadal e Alcaraz correspondem às expectativas e superam argentinos na estreia em Paris-2024

Diante de um bom público na principal quadra do complexo de Roland Garros, a aguardada dupla espanhola formada por Rafael Nadal e Carlos Alcaraz estreou nos Jogos Olímpicos Paris-2024 com uma difícil vitória por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/4, neste sábado, sobre os argentinos Andrés Molteni e Máximo González.

Embora definido em dois sets, o confronto foi equilibrado do início ao fim. No primeiro set, prevaleceu a alternância de quebras e os espanhóis, que eram melhores na trocação no fundo de quadra, só confirmaram o triunfo no tie-break, fechando a parcial em 7 a 4.

No segundo set, Nadal e Alcaraz caíram de rendimento, e a dupla argentina, cabeça de chave número seis do torneio de tênis, aproveitou para abrir 3 a 0. Vindo de uma vitória tranquila por 6/3 e 6/1 sobre o libanês Hady Habib, poucas horas antes do duelo de duplas, Alcaraz mostrou ter guardado energia e, com bons voleios, equilibrou o confronto. Na penúltima parcial, a dupla quebrou o serviço de Molteni e González, para, em seguida, confirmar o serviço e fechar a partida em 6 a 4.

Na segunda rodada, os espanhóis enfrentarão os holandeses Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor ou os húngaros Fabian Marozsan e Márton Fucsovics.

Antes, neste domingo, o experiente Rafael Nadal estreia no torneio de simples, por volta das 9h (horário de Brasília), contra o húngaro Márton Fucsovics. Se passar, o espanhol vai reencontrar seu antigo rival Novak Djokovic na segunda rodada.