Olimpíadas 2024: Chuva adia estreias de Bia Haddad e Luisa Stefani no tênis

Após atrapalhar a cerimônia de abertura da Olimpíada, a chuva também afetou a programação do primeiro dia do tênis, neste sábado (27). E causou o adiamento das estreias das brasileiras Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi e Luisa Stefani. Bia iria jogar duas vezes neste sábado, nas chaves de simples e de duplas

Medalhista olímpica nas duplas em Tóquio, em 2021, Laura era a primeira tenista a competir, segundo a programação inicial, na Quadra 8. Mas o mau tempo impediu até mesmo o aquecimento para a partida contra a ucraniana Dayana Yastremska e o confronto ficou para o domingo.

Bia também estrearia em simples neste sábado. Maior esperança de medalha para o Brasil na modalidade, ela enfrentaria a local Varvara Gracheva no segundo jogo da programação da Quadra Simonne-Mathieu, outra da área externa, sem o teto retrátil, que consta apenas nas duas maiores quadras do complexo de Roland Garros.

A partida de duplas, com Bia Haddad e Luisa Stefani, também não pôde ser realizada. As brasileiras devem enfrentar no domingo as chinesas Yue Yuan e Shuai Zhang. No total, 25 jogos de simples foram adiados, sendo 11 da chave masculina e 14, da feminina