Na quadra: Brasil supera a Coreia do Sul na estreia do vôlei feminino

A seleção feminina de vôlei do Brasil estreou com vitória de 3-0 sobre a Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em partida disputada neste domingo (25) no Ariake Arena e válida pelo grupo A.

O primeiro set foi um verdadeiro passeio e terminou 25-10. Nas parciais seguintes, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães venceu por 25-22 e 25-19.

Meninas do Brasil começaram bem em Tóquio (Divulgação/COB)

Fernanda Garay e Gabi foram os destaques da seleção, com 17 e 16 pontos, respectivamente.

A seleção brasileira, que luta pelo terceiro título olímpico de sua história (ouro em Pequim-2008 e Londres-2012), volta à quadra na terça-feira para enfrentar a República Dominicana. A partida está marcada para 7h40 (horário de Brasília).