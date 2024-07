Murray diz que Olimpíada de Paris será última competição da sua carreira

(Shrivathsa Sridhar/Reuters) - O britânico Andy Murray, primeiro tenista masculino a conquistar duas medalhas de ouro olímpicas individuais, anunciou nesta terça-feira que jogará o último evento de sua carreira nos Jogos de Paris antes de se aposentar.

Murray, amplamente considerado como um dos maiores esportistas britânicos de todos os tempos, ganhou o ouro em Londres 2012 derrotando Roger Federer na final e defendeu com sucesso seu título no Rio quatro anos depois ao vencer Juan Martin del Potro.

VEJA MAIS

O tenista de 37 anos, que em 2013 encerrou uma espera de 77 anos por um campeão britânico de simples masculino em Wimbledon e conquistou o troféu novamente em 2016, já havia dito anteriormente que era improvável que continuasse sua carreira além deste ano.

"Cheguei a Paris para o meu último torneio de tênis", disse Murray nas redes sociais, ao lado de uma foto dele no pódio do Rio.

"Competir pelo Reino Unido foi, de longe, as semanas mais memoráveis da minha carreira e estou extremamente orgulhoso de poder fazer isso uma última vez."

Murray, que foi nomeado cavaleiro em 2017 por seus serviços ao tênis e à caridade, foi saudado pelo chefe da Federação Internacional de Tênis, Dave Haggerty, por suas contribuições.

"Sir Andy viveu e respirou os valores do tênis ao longo de sua longa carreira, defendendo a igualdade e ajudando a enviar a mensagem de que nosso esporte é para todos", disse Haggerty.

"É claro que nos lembraremos de seus dois ouros olímpicos, de suas vitórias no Grand Slam e de sua atitude de nunca desistir na quadra. Também nos lembraremos de sua vitória na Copa Davis com o Reino Unido em 2015, ajudando sua equipe a conquistar o título pela primeira vez desde 1936."

"Embora esse capítulo maravilhoso de sua carreira esteja chegando ao fim, sabemos que o amor de Sir Andy pelo tênis fará com que ele continue envolvido em ajudar a crescer e desenvolver nosso esporte globalmente", completou.

Murray, que teve a carreira abalada por lesões, recebeu uma despedida emocionante e repleta de estrelas no início deste mês em Wimbledon, após uma derrota na primeira rodada em duplas com seu irmão Jamie.

O escocês, que foi submetido a uma cirurgia em 22 de junho para remover um cisto na coluna vertebral que comprimia seus nervos e o fazia perder o controle e a força na perna direita, decidiu que não estava em forma o suficiente para as exigências da competição de simples no All England Club.

A competição de tênis nas Olimpíadas começa em 27 de julho e Murray, que fez sua estreia olímpica em Pequim 2008, jogará em simples e duplas ao lado de Dan Evans em seu quinto e último Jogos.

Murray também tem uma prata em duplas mistas dos Jogos de Londres, quando fez parceria com Laura Robson.