Mesmo com menor delegação da história, Ucrânia lança selo postal olímpico

KIEV (Reuters) - A Ucrânia lançou um novo selo postal para apoiar seus atletas que se dirigem a Paris para participar da Olimpíada, mesmo com o país enviando sua menor delegação da história em meio à guerra com a Rússia, que já se aproxima do seu 29º mês.

Apenas 140 atletas ucranianos vão competir na Olimpíada de Paris, o menor número da história do país nos Jogos.

A invasão russa ao país causou a morte de atletas e técnicos, forçou muitos deles a fugir dos conflitos e danificou instalações esportivas. Frequentes ataques aéreos e grandes blecautes de energia, causados pelos bombardeios russos, prejudicaram os treinamentos.

“Passamos infindáveis horas sem energia elétrica, sem água, no escuro, no frio, no calor. Acho que passamos por tudo", afirmou à Reuters Vlada Kharkova, uma esgrimista, enquanto ela e outros atletas se juntavam a autoridades para lançar o selo postal olímpico do país, no centro de Kiev, na sexta-feira.

“Essas condições nos fizeram mais fortes, e estamos prontos para mostrar a todo o mundo que, apesar de tudo, somos ucranianos, e somos inquebráveis como a nação ucraniana”, afirmou.

Uma coleção de seis selos mostra esportes nos quais a Ucrânia ganhou prêmios e medalhas no passado, incluindo esgrima, judô, tênis, canoagem, levantamento de peso e tiro esportivo.