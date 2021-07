Futebol: Brasil vence Arábia Saudita e vai às quartas de final como líder; Alemanha é eliminada

O Brasil segue firme em sua defesa do título olímpico do futebol masculino após vencer a Arábia Saudita (3 a 1) nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos: a seleção terminou na liderança do Grupo D e vai enfrentar o segundo colocado da chave C nas quartas de final.

Como já havia acontecido na estreia contra a Alemanha (4-2), o atacante Richarlison foi mais uma vez decisivo contra os sauditas nesta quarta, com dois gols na reta final (minutos 77 e 90+3) de uma partida que começou com o Brasil na frente graças ao gol de Matheus Cunha (14).

Abdulelah Alamri (27), de cabeça, deixou tudo igual provisoriamente.

"Estou muito feliz de estar marcando gols. Tenho que agradecer aos meus companheiros que estão fazendo um excelente trabalho também. Por isso que a bola está chegando redonda lá na frente. Então eu estou aproveitando as oportunidades", comemorou Richarlison, em entrevista à Rede Globo.

"Estamos crescendo durante a competição e agora é mata-mata. Temos que errar o menos possível para que possamos sair vitoriosos", acrescentou.

Em outra partida do Grupo D, a Alemanha (4 pontos) foi eliminada ao empatar em 1 a 1 com a Costa do Marfim, que avançou como segundo colocado, com 5 pontos.

Na primeira posição com 7 pontos, o Brasil aguarda seu adversário nas quartas de final, que será o segundo colocado do grupo C, que tem Espanha, Argentina, Egito e Austrália. Argentinos enfrentam espanhóis enquanto egípcios encaram australianos às 8h (horário de Brasília). Todos têm chances de se classificar.