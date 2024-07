França nega credenciamento de jornalistas russos para as Olimpíadas e Kremlin critica: 'inaceitável'

Por conta dos embates políticos e de segurança, a França negou o credenciamento de alguns jornalistas russos para as Olimpíadas de Paris. Os Jogos começam na próxima sexta-feira (26). Na última segunda-feira (22), o Kremlin se manifestou sobre a decisão e disse que a atitude do país por "temores" era "inaceitável".

Além disso, a Rússia acusou a França prejudicar a liberdade de mídia. No último domingo (21), o ministro interino do Interior francês, Gerald Darmanin, afirmou que 4 mil pedidos de credenciamento para os Jogos Olímpicos foram negados, alguns por questão de segurança em relação à espionagem e ataques cibernéticos.

Ainda de acordo com Darmanin, do número total de pedidos, cerca de 100 solicitações de jornalista da Rússia e da Belarus foram negadas por medo de espionagem. Com isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, manifestou a indignação com a atitude dos franceses às vésperas do início das Olimpíadas em uma teleconferência.

“Consideramos tais decisões inaceitáveis. Acreditamos que tais decisões prejudicam a liberdade dos meios de comunicação. E certamente violam todos os compromissos da França com a OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) e com outras organizações”, declarou.

Na última sexta-feira (19), Rússia foi acusada de ferir a liberdade de mídia ao condenar o repórter norte-americano Evan Gershkovich a 16 anos de prisão por espionagem. Apesar disso, o Kremlin se defendeu e disse que o caso foi julgado corretamente pelo tribunal e que, sem revelar provas, o jornalista foi pego "em flagrante".

Vale destacar que nesta edição dos Jogos, atletas da Rússia e da Belarus não irão competir sob as bandeiras dos países por conta da guerra contra a Ucrânia. Além disso, os esportistas não participarão da cerimônia de abertura e nem terão o hino nacional do país tocado em caso de medalha de ouro.