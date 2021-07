Finais do surfe são antecipadas por causa de tempestade tropical no Japão

O Brasil classificou três representantes para as quartas de final do torneio de surfe dos Jogos de Tóquio, nesta segunda-feira, na praia de Tsurigasaki, a 100 km da capital japonesa. E a organização dos Jogos informou que as finais do surfe, que estavam previstas para quarta-feira, foram antecipadas para terça-feira - do Japão, segunda-feira à noite no Brasil - devido a uma tempestade tropical que afeta o calendário da modalidade, uma das novidades de edição Tóquio-2020.

As previsões do tempo anunciam ondulações para terça-feira com a chegada de uma tempestade tropical, o beneficia os surfistas, mas o estado do mar deve ser mais calmo na quarta-feira, o que prejudicaria as competições na praia de Tsurigasaki.

Com a decisão, o surfe terá o último dia de disputas nesta terça-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o que inclui as quartas de final, as semifinais, as disputas pelo bronze e as finais, tanto da categoria masculina como da feminina.