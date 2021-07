Em jogo comprometido por expulsão, Brasil empata sem gols com a Costa do Marfim

Na manhã deste domingo, noite no Japão, o Brasil ficou em um empate sem gols com a Costa do Marfim, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo D do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira jogou por mais de uma hora de partida com um jogador a menos, fato que contribuiu para o resultado do jogo em Yokohama.

Os números do empate da #SeleçãoOlímpica na segunda rodada dos Jogos de Tóquio. Agora é garantir a classificação contra a Arábia Saudita e seguir em frente na luta pela medalha de ouro! 🏅🇧🇷



📈 @kinanalytics pic.twitter.com/X2bt8mznUh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 25, 2021

O jogo teve um início bem atípico e com um revés na estratégia brasileira. Logo aos 13 minutos de partida, em contra-ataque puxado após um erro de passe no meio de campo, Douglas Luiz cometeu falta em Dao e levou amarelo. O VAR chamou o árbitro e após consulta, o volante brasileiro levou o vermelho e deixou a Seleção com um jogador a menos.

Estratégia comprometida

Com um jogador a menos, o Brasil sofreu para tentar manter o ritmo de jogo ofensivo. A Costa do Marfim aproveitou a superioridade numérica para assustar a defesa brasileira, e obrigou Santos a fazer pelo menos duas boas defesas. No ataque, o Brasil apostou na velocidade, mas sem sucesso e sem sustos para o goleiro marfinense.

Domínio estéril

​Na volta para a etapa final, o Brasil continuou com a posse de bola superior, e de certa forma, até dominante perante ao time marfinense. Contudo, o domínio em posse não se transformou em grandes chances. A melhor oportunidade veio com Matheus Cunha, por volta de 20 minutos, mas o goleiro Tape fez boa defesa.

10 contra 10, mas...

Quando o Brasil começava a apertar a defesa marfinense, Kouassi levou o segundo cartão amarelo, foi expulso e colocou a partida novamente em igualdade numérica. Contudo, o Brasil não soube aproveitar o jogo igual e o placar permaneceu empatado até o fim da partida. Claudinho e Arana, em chutes de longa distância, bem que tentaram, mas pararam nas mãos de Tape.

Sequência

Na próxima quarta-feira, o Brasil enfrenta a Arábia Saudita, às 5h da manhã (de Brasília), pela última rodada do Grupo D. A Costa do Marfim enfrenta a Alemanha, no mesmo dia e horário, em Miyagi.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0x0 COSTA DO MARFIM

Data e horário: 25/07/2021, às 5h30 (de Brasília; 17h30 no horário local)

Local: Estádio Internacional de Yokohama, Yokohama (JAP)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

VAR: Edvin Jurisevic (EUA)

Cartões Amarelos: Ismael Diallo - 18'/1T, Kouassi - 20'/2T e 35'/2T (CDM)

Cartão Vermelho: Douglas Luiz, 13'/1T - (BRA) / Kouassi, 35'/2T (CDM)

BRASIL: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Antony (Malcom 29'/2T), Claudinho, Richarlison (Paulinho, 34'/2T) e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, 29'/2T)

(Técnico: André Jardine)

COSTA DO MARFIM: Tape; Zie, Singo, Bailly, Dabila, Diallo; Amad Diallo, Kouassi, Kessie (Doumbia, 49'/2T), Gradel (Keita, 49'/2T); Dao (Timite, 29'/2T)

(Técnico: Soualiho Haidara)