Brasileira candidata a medalha se machuca em duelo das quartas de final de judô

A expectativa para mais uma medalha no judô era grande. Mas a noite foi de decepção e susto com os dois brasileiros que entraram no tatame. Maria Suelen Althman era considerada uma das favoritas na diputa por um lugar no pódio, tanto que já entrou classificada para as oitavas de final. O primeiro confronto foi contra a eslovena Anamari Velensek e a vitória veio de forma tranquila, com a adversária levando três punições e sendo desclassificada.



Nas quartas, combate contra a francesa Romane Dicko e além da derrota por Ippon, veio a contusão da judoca brasileira, que acabou sofrendo com uma alavanca no joelho esquerdo.



Guilherme Garoto, médico da seleção brasileira de judô, explicou que Maria Suelen rompeu o ligamento patelar e que vai precisar fazer uma cirurgia para reconstrução. Mas o procedimento deve ser realizado apenas quando a atleta retornar ao Brasil.



Além de Suelen ter que abandonar a competição na categoria acima 78kg, já que ainda teria chance de lutar pela medalha de bronze, a judoca ainda vai desfalcar o grupo na competição por equipes, que acontece na madrugada deste sábado. A tendência é que Mayra Aguiar, medalhista de bronze na categoria até 78kg, ocupe a vaga, mas ainda não há uma definição.



No masculino, categoria acima de 100kg, Rafael Silva, conhecido como Baby, venceu seu primeiro combate por Wazari, mas acabou perdendo nas quartas de final para Guran Tushishvilli. Na sequência, perdeu em 30 segundos para a lenda Teddy Riner e foi eliminado da competição.