Brasil termina madrugada sem medalhas e com eliminações

Entre apostas e certezas, uma coisa acabou sendo padrão na madrugada do dia 24 para os atletas brasileiros nas Olimpíadas de Tóquio: a decepção. Várias eliminações aconteceram nas mais diversas modalidades individuais, entre elas, algumas onde se guardava a esperança de medalhas, como a esgrima com Nathalie Molhausen, que acabou derrotada na primeira rodada pela italiana Rossella Fiamingo.



No judô, esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil em toda história dos jogos, com 22 ao todo, as eliminações vieram na fase de oitavas de final, tanto no masculino quanto no feminino, com Eric Takabatake e Gabriela Chibana, derrotados pelos favoritos das suas respectivas categorias.



Ex-medalhistas também não tiveram sorte nas primeiras horas de sábado. Arthur Nory, acabou ficando de fora da final da prova que lhe rendeu um Bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o solo. Felipe Wu, que levou a prata em 2016, ficou apenas na 32a colocação no tiro esportivo.



Para não dizer que não houve boas notícias, Arthur Zanetti, dono de uma medalha de ouro e outra de prata, se classificou sem sustos nas argolas e o volei masculino estreou vencendo a Tunísia por três sets a zero.