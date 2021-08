Corredora cai, se recupera, passa de todas as adversárias e chega em 1º lugar em prova de 1.500m

No domingo (1), a holandesa Sifan Hassan fez história ao disputar a prova de 1.500m rasos do atletismo. Logo no começo ela tropeçou em uma adversária que caiu na sua frente e acabou a levando junto para o chão. Veja:

A holandesa Sifan Hassan durante o tropeço (Chris Cooper/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo)

No entanto, a holandesa não desistiu e levantou. Com determinação, a atleta de 28 anos passou todas as adversárias e chegou ao final da prova em primeiro lugar, conquistando a classificação para a final.

Minutos depois, ela não deu chances para as demais adversárias e garantiu a medalha de ouro.