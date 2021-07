Anota aí: confira a agenda das Olimpíadas de Tóquio desta quinta-feira (22)

Confira a agenda completa do dia (horário de Brasília):

Softbol

00h00 - México x Japão (Primeira fase)

03h00 - Itália x Austrália (Primera fase)

Futebol masculino

04h30 - Egito x Espanha | Grupo C

05h00 - México x França | Grupo A

05h00 - Nova Zelândia x Coreia do Sul | Grupo B

05h30 - Costa do Marfim x Arábia Saudita | Grupo D

07h30 - Argentina x Austrália | Grupo C

08h00 - Japão x África do Sul | Grupo A

08h00 - Honduras x Romênia | Grupo B

08h30 - Brasil x Alemanha | Grupo D

Remo

20h30 - Skiff simples masculino | Eliminatórias (+Lucas Verthein-BRA)

21h30 - Skiff simples feminino | Eliminatórias

22h30 - Skiff duplo masculino | Eliminatórias

23h00 - Skiff duplo feminino | Eliminatórias

23h30 - Skiff quádruplo masculino | Eliminatórias

23h50 - Skiff quádruplo feminino | Eliminatórias

Tiro com arco

21h00 - Individual (feminino) | Ranqueamento (+Ane Marcelle dos Santos-BRA)

21h00 - Equipes (feminino)